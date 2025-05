El TSXG absuelve a Alejandro Míguez, uno de los condenados por el asesinato de Samuel Luiz, al no quedar probada su participación en la agresión

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha revocado este jueves la condena de 10 años de prisión impuesta a Alejandro Míguez, uno de los cuatro jóvenes condenados en primera instancia por el asesinato de Samuel Luiz, ocurrido en julio de 2021 en el paseo marítimo de A Coruña.

La Sala ha estimado el recurso del joven al entender que no existen pruebas suficientes que acrediten su participación en la agresión grupal que acabó con la vida del joven de 24 años.

Los magistrados consideran que la condena de Míguez como cómplice se basó únicamente en pruebas indiciarias y que no se ha demostrado de forma fehaciente que agrediera a la víctima ni que interfiriera para impedir que se le auxiliase. “No consta acreditado que participase en la agresión”, afirma la sentencia, que subraya que “ningún testigo presencial lo vio golpear a Samuel Luiz ni actuar de forma hostil”. La Sala recuerda que la presunción de inocencia no puede destruirse con meras conjeturas o por la ausencia de conducta exculpatoria.

Un testigo asegura que se desvinculó del grupo

Uno de los elementos claves en la absolución es el testimonio de un testigo que afirmó haber visto a Alejandro Míguez desvincularse del grupo agresor, cruzando la calzada, sin que esta declaración fuera tenida en cuenta por el jurado. Además, los jueces advierten que otras personas presentes en el lugar tampoco intervinieron para detener la agresión, sin que ello derivase en su imputación. Para el tribunal, la sentencia de la Audiencia Provincial carece de “base razonable”, lo que lleva a considerar vulnerada la presunción constitucional de inocencia.Por otro lado, el TSXG ha confirmado las penas impuestas a los otros tres acusados como autores materiales del crimen. Diego Montaña cumplirá 24 años de prisión, al apreciarse la agravante de discriminación por orientación sexual. Kaio Amaral ha sido condenado a 20 años y medio de cárcel, al sumársele un delito de robo con violencia por sustraer el móvil de la víctima, y Alejandro Freire deberá cumplir 20 años de prisión.

El tribunal gallego considera acreditado que Diego fue quien inició la brutal agresión tras creer que Samuel Luiz los estaba grabando con su teléfono móvil. Los jueces destacan que, por su apariencia física y forma de expresarse, el acusado dedujo que era homosexual y lo agredió motivado por su “animadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó”. Frases como “te voy a matar, maricón” y manifestaciones posteriores de desprecio hacia la víctima confirman, a juicio del tribunal, la motivación homófoba.

La fuerza constituyó un "linchamiento"

A la agresión inicial se sumaron Alejandro Freire, que atacó a Samuel por la espalda, rodeándole el cuello con el brazo, y Kaio Amaral quien propinó al menos una patada y dificultó su huida, impidiendo que otras personas pudieran prestarle ayuda. La violencia ejercida, según el fallo, fue de tal magnitud que constituyó un “linchamiento”, con la víctima completamente desvalida ante el número de agresores y la continuidad de los golpes.

En todos los casos, el TSXG considera probada la existencia de alevosía, ya que la víctima no pudo defenderse, extremo corroborado por el informe forense, que no encontró señales de defensa en su cuerpo. Además, los jueces estiman que existió dolo eventual, es decir, que los agresores asumieron el riesgo de causar la muerte mediante su comportamiento violento. La Sala rechaza también las atenuantes alegadas por las defensas, como la alteración psíquica o la intoxicación por alcohol o drogas, al no considerarlas suficientemente acreditadas.

Samuel Luiz falleció tras recibir una paliza grupal en la madrugada del 3 de julio de 2021, en las inmediaciones de un pub del paseo marítimo coruñés. El crimen conmocionó al mundo y provocó una ola de movilizaciones en toda España, al ser interpretado como un ataque con componente homófobo.

