Condenan a Alberto Luceño a 3 años de prisión por el 'caso mascarillas' y Luis Medina es absuelto

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Alberto Luceño del delito de estafa. Luis Medina, además, se salva también del delito y falsedad en documento mercantil. Así lo determinan en la sentencia, de más de 100 páginas, en la que la Sala entiende que a lo largo de las 8 sesiones de juicio del pasado mes de febrero "no ha sido probado" que los acusados dijeran que no cobrarían comisión. Además, añade que tampoco estaban obligados a hablar de ello y que "no es exigible en el tráfico mercantil".

No obstante, al Tribunal sí condena a Alberto Luceño como autor de un delito contra la Hacienda Pública a tres años de prisión y una multa de 3.5 millones de euros. Esta sentencia es recurrible, y de hecho, a la salida de la Audiencia Provincial, el propio Luceño ha anunciado que tomará medidas al respecto.

Estas penas están muy por debajo de lo que pedía la fiscalía y la acusación popular. El ministerio público pedía 15 años de cárcel para Luceño y 9 para Luis Medina. Y el Ayuntamiento de Madrid -que ejerce como acusación popular en la causa- solicitaba una pena de 11 años para Luceño y de 9 para Medina. Además, pedía una indemnización conjunta a la Empresa de Servicios Funerarios cercana a los 8 millones de euros.

Acusados de cobrar una comisión de 6 millones de euros

Luceño y Medina estaban acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en tres contratos de compraventa de mascarillas, guantes y test de coronavirus durante la peor etapa de la pandemia. El valor de esos contratos llegaba a los 11,9 millones de dólares, y ambos acusados cobraron en concepto de comisión 6. Durante las jornadas de juicio, los dos empresarios se acusaron mutuamente. Luceño llegó a reconocer que las comisiones "eran desorbitadas", pero dijo que fue por culpa del empresario malasio que facilitó los productos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com