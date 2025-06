Tres trabajadores detenidos por malos tratos a ancianos en una residencia de Huelva: "Tenían miedo, los amenazaban"

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a tres gerocultores por un presunto delito de malos tratos habituales a personas especialmente vulnerables, tras una investigación iniciada a raíz de un parte médico recibido en el Juzgado de Guardia. En él se informaba de la asistencia sanitaria a un anciano residente en un centro de mayores, quien denunció agresiones por parte de sus cuidadores.

El anciano relató que dos de los trabajadores lo levantaban de la cama "tironeándole de los pezones", lo que le provocó lesiones físicas que requirieron atención médica. Este testimonio encendió las alarmas de los investigadores del grupo correspondiente de la Brigada Provincial de Policía Judicial, quienes comenzaron a indagar en lo ocurrido en el módulo de Hombres Dependientes de la residencia.

A lo largo de las pesquisas, la Policía tomó declaración a varios empleados del centro y recabó el testimonio de posibles testigos. "Se descubrió que eran varios los presuntos autores de los episodios de maltrato", confirmaron fuentes policiales. Además, se identificó a un tercer gerocultor que habría realizado vejaciones similares al mismo residente.

En ese módulo residen varones con distintas limitaciones funcionales, muchos de ellos con problemas de comunicación o demencias seniles, lo que agrava los hechos. Según la Policía, "los residentes en este módulo requieren de los cuidadores para poder realizar sus necesidades más básicas".

La dirección del centro ha colaborado estrechamente en la investigación junto a Inspección de Servicios Sociales y ha optado por despedir a los trabajadores implicados por "la mala atención realizada con las personas allí residentes".

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, en funciones de guardia.

"Tenía miedo, lo amenazaban"

La madre superiora del asilo ha contado a Antena 3 Noticias que el día 25 de marzo fue cuando la doctora les notificó lo que le había confesado un residente de 94 años durante la consulta médica. "Yo no sabía nada, me llamó y me contó lo que había pasado. Entonces, yo llamé a los abogados nuestros en Madrid, hicieron una carta de despido y el mismo jueves ya los despedimos. Y no sé más, no sabemos más porque desde que se fueron de aquí no hemos hablado nunca", asegura Ana María, directora del centro.

El denunciante "es un señor mayor que tiene 94 años y tiene su cabeza lúcida, perfecta. Lo único que está imposibilitado de cintura para abajo, pero su cabeza está perfecta", añade. Este anciano que no dio la voz de alarma antes porque, "tenía miedo, tenía miedo y lo amenazaban", explica.

Ana María lamente profundamente lo ocurrido, "es una pena haber vivido eso, pero... Lo sentimos mucho porque, no sabíamos nada. Lo sentimos mucho porque estamos aquí para cuidar a ancianos y quererlos", concluye.

