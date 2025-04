Decretan el cierre de una residencia en Málaga: "Es la casa de los horrores. Hay heces y humedades por todas partes"

"Al entrar me desmayé directamente. El aspecto es lamentable: dejadez, abandono, suciedad, roturas, humedades, heces... Todo está mal". Así describe Luchi, la propietaria del inmueble, las condiciones en las que se ha encontrado su casa después de tenerla años alquilada a unos inquilinos que regentaban una residencia de mayores en la barriada de Cerrado Calderón, en Málaga capital.

"Sabemos que han llegado a vivir 44 ancianos aquí pero no sabemos cómo. Ni el peor ejército de okupas hubiera hecho tanto destrozo", relata Andrés Francisco Pérez Plaza abogado de la propietaria que ya ha presentado una denuncia por los daños causados. Una cantidad que cifra en unos 200.000 euros, a lo que habría que sumar la deuda que les ha dejado de 84.458 euros por meses de impago.

Pero más allá de los destrozos Luchi no puede comprender cómo han podido vivir así personas mayores: "No me cabe en la cabeza. ¿En qué condiciones han estado aquí personas vulnerables?", se pregunta.

Humedades, mugre y restos de orina

Basta echar un vistazo por la casa para comprobar las paredes llenas de humedades, los colchones con restos de orina y roturas, así como la cocina llena de óxido y suciedad. Los exteriores también impresionan, ya que el jardín supera el metro y medio de altura y las plantas presentan un notable estado de dejadez.

Victoria tuvo a su padre en la residencia durante un año: "Lo más sorprendente es que yo no busqué residencia. A mi padre lo ingresaron y la trabajadora social del mismo hospital lo derivó a esta residencia. Mi padre además tiene una paga muy bajita, tampoco podíamos elegir mucho", relata.

"A mi hermano le enseñaron una habitación, pero el resto de la casa no se podía ver. Yo cuando venía a visitarle tenía que ser en la parte de fuera y la verdad que él me decía todo el rato que se quería ir de aquí", cuenta emocionada, una vez que ha podido ver las condiciones en las que se encuentra el inmueble.

"Yo no quiero pensar lo que ha podido pasar aquí mi padre. Es verdad que alguna vez lo vi con orín bajo una mantita. Pero tú no te piensas que va a ser así. Yo lo achacaba a que era normal que se quisiera ir a su casa, mejor que estar allí", continúa Victoria.

Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud y Familias han decretado el cierre de la residencia. Se trata de centro privado y que no tiene plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Tras una inspección de Servicios Sociales, la Consejería ha tomado la decisión tras comprobar que se incumple la normativa en varias materias, entre otras, las referidas a higiene y a nivel estructural. También se han llevado a cabo labores de asesoramiento para reubicar a los mayores que, en estos momentos, ya se encuentran en otros centros.

