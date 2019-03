Tres menores sufren el ataque de unos perros en un pueblo de Ávila

La peor parte se la llevó un menor de 12 años, que aún sigue ingresado en el hospital de Ávila, en el que permanecerá aproximadamente una semana. Los otros dos niños ya están en casa.

Al parecer, los niños estaban recogiendo piñas en el pinar cuando se produjo el ataque. La Guardia Civil determinará cómo se inició el suceso, ya que en este punto las versiones se contradicen.

Según los menores, habían estado recogiendo piñas y cuando ya se iban, el dueño de los animales los 'achuchó' los perros y nos lo dejaba que se fueran. "Los perros nos mordían una vez y se iban, pero el hombre nos lo achuchaba", declaró uno de los niños.

Por el contrario, el dueño de los perros asegura, que fueron los niños los que provocaron a los perros persiguiéndoles y tirándoles piñas. Así mismo, el dueño de los animales ha negado que no quisiera ayudar a los niños, sino que no pudo, ya que los menores no dejaban de correr de un lado a otro y no los podía alcanzar.

Los perros, un boxer y dos mestizos, se encuentran bajo la custodia de su propietario.