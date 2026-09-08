Tres hombres detenidos por el tiroteo de Isla Cristina en el que murió un menor

La investigación abierta por el tiroteo registrado el pasado 16 de agosto en Isla Cristina, que dejó tres personas muertas, suma ya tres detenidos. La Guardia Civil ha llevado a cabo este martes una operación en Huelva capital que ha permitido arrestar a tres hombres, de entre 24 y 36 años.

El dispositivo ha movilizado a más de 80 agentes y se ha desarrollado de forma simultánea en distintos puntos de la capital onubense. Durante las actuaciones, los investigadores han localizado un arma de fuego, alrededor de 30.000 euros en efectivo, una veintena de teléfonos móviles, varios chalecos antibalas, un dispositivo táser y diversa documentación que podría guardar relación con el caso.

Los tres arrestados se encuentran en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Está previsto que lo hagan en los próximos días ante el Tribunal de Instancia de Ayamonte, encargado de la investigación.

Los hechos que han dado origen a la operación se produjeron el pasado 16 de agosto en Isla Cristina, en un episodio violento que se saldó con la muerte de tres personas. Entre ellas había un menor que, de acuerdo con las primeras conclusiones de los investigadores, no estaría relacionado con los enfrentamientos entre clanes que se encontrarían detrás del conflicto. También fallecieron dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses. El bebé es considerado una cuarta víctima a efectos de la investigación judicial.

Podría haber nuevos arrestos

La investigación se ha prolongado durante varias semanas. En este tiempo, los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Huelva, con la colaboración del Equipo de Ayamonte, han recopilado indicios, analizado las pruebas obtenidas tras el tiroteo y realizado diferentes actuaciones destinadas a identificar a los responsables.

A los tres detenidos se les atribuyen, provisionalmente, cuatro delitos de asesinato y otro de pertenencia a organización criminal. La causa continúa bajo secreto de sumario, por lo que todavía no han trascendido detalles sobre el papel concreto que habría desempeñado cada uno de los arrestados.

La operación ha requerido la participación de unidades especializadas debido a la complejidad y peligrosidad del dispositivo. Además de los agentes de Policía Judicial, han intervenido efectivos de la Unidad de Especial Intervención (UEI) y del Grupo de Acción Rápida (GAR), junto con un helicóptero y guías caninos acompañados de perros especializados.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta que el avance de las diligencias pueda conducir a nuevos arrestos relacionados con el tiroteo.﻿

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