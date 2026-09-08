Calendario escolar Comunidad Valenciana 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

La correcta organización del año lectivo es uno de los pasos más importantes para toda la comunidad educativa antes de arrancar la nueva temporada estudiantil.

Para facilitar esta planificación administrativa y familiar, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado oficialmente la resolución que dicta el calendario escolar de la Comunidad Valenciana para el curso 2026 - 2027.

Esta guía es el documento de referencia ineludible que marca el ritmo de colegios, institutos y familias durante todo el año.

Al igual que en otras regiones, este calendario establece la incorporación a las aulas de forma escalonada, en función de la etapa académica que curse el alumno.

Para que no te quede ninguna duda, a continuación te desglosamos detalladamente todas las fechas oficiales sobre el inicio de las clases, los puentes, los días festivos y las vacaciones escolares aprobadas por la administración autonómica.

Inicio y fin de las clases por niveles educativos

El pistoletazo de salida para el nuevo curso está marcado para principios de septiembre, aunque el inicio de las clases será escalonado.

El grupo más numeroso de estudiantes, que engloba a los matriculados en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (grados básico, medio y superior), comenzará oficialmente su periodo lectivo el miércoles 9 de septiembre de 2026 y permanecerá en las aulas hasta el viernes 18 de junio de 2027.

Sin embargo, existen excepciones destacables.

Aquellos alumnos que formen parte de los programas de Formación Profesional de grado básico de segunda oportunidad, las Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, y la Formación de Personas Adultas (FPA) , retrasarán su entrada hasta el lunes 14 de septiembre de 2026 . En el caso de FPA y Enseñanzas Artísticas, el fin de curso será ligeramente anterior, dando por terminadas sus clases ordinarias el viernes 11 de junio de 2027.

, retrasarán su entrada hasta el . En el caso de FPA y Enseñanzas Artísticas, el será ligeramente anterior, dando por terminadas sus clases ordinarias el viernes 11 de junio de 2027. Las últimas etapas en incorporarse al ritmo escolar serán las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, que iniciarán sus jornadas el lunes 21 de septiembre de 2026, y las Escuelas Oficiales de Idiomas, que no abrirán sus aulas hasta el lunes 28 de septiembre de 2026. Ambos grupos educativos pondrán el cierre definitivo al curso de manera oficial el viernes 18 de junio de 2027.

Vacaciones de Navidad y Pascua

Conocer de antemano los periodos de descanso es primordial para poder programar viajes y tiempos de relax.

En este sentido, el calendario escolar autonómico valenciano divide sus pausas más largas en las dos épocas de celebración más tradicionales del año: las fiestas navideñas y la llegada de la primavera.

El primer gran parón llegará con las vacaciones de Navidad , un bloque no lectivo que comenzará el 22 de diciembre de 2026 y finalizará el 6 de enero de 2027 (ambos incluidos). Los alumnos tendrán tiempo suficiente para recargar energías antes de afrontar el siempre exigente segundo trimestre invernal.

, un bloque no lectivo que comenzará el y finalizará el (ambos incluidos). Los alumnos tendrán tiempo suficiente para recargar energías antes de afrontar el siempre exigente segundo trimestre invernal. La segunda gran pausa son las vacaciones de Semana Santa. Para el presente curso académico, la Generalitat ha fijado estos días libres desde el 25 de marzo hasta el 5 de abril de 2027, ambos inclusive. Estos días, que coinciden justo con el inicio de la primavera, suponen el descanso definitivo antes de los exámenes finales de evaluación.

Días festivos en el calendario escolar Comunidad Valenciana 2026 - 2027

Durante los nueve meses que dura el curso, la actividad docente también se verá interrumpida por varias fechas de importancia nacional y autonómica, que en muchas ocasiones son aprovechadas para organizar algún puente escolar de varios días.

El documento oficial decreta que no habrá clases en los siguientes días festivos: