Calendario escolar Castilla y León 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

Ya puedes consultar el calendario escolar de Castilla y León para 2026-2027. Te contamos cuándo empiezan y terminan las clases, qué días serán las vacaciones y qué festivos y días no lectivos habrá a lo largo del curso. ¡Toma nota!

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en Castilla y León?

El curso escolar 2026-2027 en Castilla y León comenzará de forma escalonada según la etapa educativa

El 9 de septiembre iniciarán las clases el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, la transición a la vida adulta, la ESO escolarizada en centros de Primaria y el segundo curso de los ciclos formativos de grado superior.

iniciarán las clases el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, la transición a la vida adulta, la ESO escolarizada en centros de Primaria y el segundo curso de los ciclos formativos de grado superior. El 15 de septiembre será el turno del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (diurno y nocturno), los ciclos formativos de Formación Profesional en modalidad presencial y el segundo curso de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

El 22 de septiembre comenzarán las clases los estudiantes de grado medio y primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, Bachillerato a distancia, Educación de Personas Adultas y la Formación Profesional de grado medio y superior a distancia. Por su parte, las enseñanzas deportivas darán comienzo el 1 de octubre, mientras que las enseñanzas de idiomas lo harán el 5 de octubre. Respecto al final del curso, el calendario escolar establece diferentes fechas de finalización según las enseñanzas.

El 21 de mayo finalizarán las clases para el segundo curso de Bachillerato, Bachillerato a distancia, segundo curso de Artes Plásticas y Diseño, sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas.

El 28 de mayo terminará el curso para las enseñanzas de idiomas.

El 17 de junio concluirán las clases para el primer curso de Bachillerato, la Formación Profesional presencial, semipresencial y virtual, así como para el primer curso de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

Finalmente, el 24 de junio finalizará el curso para Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Educación de Personas Adultas, enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (excepto sexto curso) y enseñanzas artísticas superiores.

¿Cuándo son los días festivos en Castilla y León?