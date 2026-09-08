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Calendario escolar La Rioja 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

Si vives en La Rioja, aquí puedes consultar las fechas del calendario escolar para el curso académico 2026-2027.

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Estas son las fechas oficiales del calendario escolar de La Rioja para el curso 2026-2027

En él se recogen todas las fechas clave, desde el inicio y el final de las clases hasta los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa, además de los festivos y los días no lectivos.

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en La Rioja?

  • Las clases del curso escolar 2026/2027 en La Rioja comenzarán el 9 de septiembre de 2026 para la mayoría de las enseñanzas. Ese día volverán a las aulas los alumnos de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (Grado Básico, Medio, Superior, cursos de especialización y máster), la Escuela Superior de Diseño y los centros de Educación Especial.
  • Por su parte, los estudiantes de los centros de Educación de Personas Adultas iniciarán las actividades lectivas el 14 de septiembre de 2026.
  • Las enseñanzas de Formación Profesional a distancia, las Escuelas Oficiales de Idiomas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música en los Conservatorios de La Rioja comenzarán el 28 de septiembre de 2026.
  • En cuanto a las enseñanzas deportivas de régimen especial, el calendario fija su inicio en la fecha que determine cada centro, de acuerdo con la normativa vigente.

Días festivos, puentes y vacaciones en La Rioja

A continuación, puedes consultar los festivos que quedan de 2026 y todos los días festivos de 2027 en La Rioja, a los que se sumarán hasta dos fiestas locales en cada municipio, establecidas por cada ayuntamiento.

Los festivos que quedan de 2026 en La Rioja son los siguientes:

  • 12 de octubre 2026 (lunes): Fiesta Nacional de España
  • 7 de diciembre 2026 (lunes): Lunes siguiente al Día de la Constitución Española
  • 8 de diciembre 2026 (martes): Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre 2026 (viernes): Natividad del Señor

Los festivos de 2027 son los siguientes:

  • 1 de enero 2027 (viernes): Año Nuevo
  • 6 de enero 2027 (miércoles): Epifanía del Señor
  • 25 de marzo 2027 (jueves): Jueves Santo
  • 26 de marzo 2027 (viernes): Viernes Santo
  • 29 de marzo 2027 (lunes): Lunes de Pascua
  • 1 de mayo 2027 (sábado): Fiesta del trabajo (Día Internacional de los trabajadores)
  • 9 de junio 2027 (miércoles): Festividad del Día de La Rioja
  • 12 de octubre 2027 (martes): Fiesta Nacional de España
  • 1 de noviembre 2027 (lunes): Fiesta de Todos los Santos
  • 6 de diciembre 2027 (lunes): Día de la Constitución Española
  • 8 de diciembre 2027 (miércoles): Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre 2027 (viernes): Natividad del Señor

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