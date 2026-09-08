Calendario escolar La Rioja 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

Estas son las fechas oficiales del calendario escolar de La Rioja para el curso 2026-2027

En él se recogen todas las fechas clave, desde el inicio y el final de las clases hasta los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa, además de los festivos y los días no lectivos.

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en La Rioja?

Las clases del curso escolar 2026/2027 en La Rioja comenzarán el 9 de septiembre de 2026 para la mayoría de las enseñanzas . Ese día volverán a las aulas los alumnos de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (Grado Básico, Medio, Superior, cursos de especialización y máster), la Escuela Superior de Diseño y los centros de Educación Especial.

en La Rioja comenzarán el . Ese día volverán a las aulas los alumnos de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (Grado Básico, Medio, Superior, cursos de especialización y máster), la Escuela Superior de Diseño y los centros de Educación Especial. Por su parte, los estudiantes de los centros de Educación de Personas Adultas iniciarán las actividades lectivas el 14 de septiembre de 2026.

iniciarán las actividades lectivas el de 2026. Las enseñanzas de Formación Profesional a distancia , las Escuelas Oficiales de Idiomas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música en los Conservatorios de La Rioja comenzarán el 28 de septiembre de 2026.

, las Escuelas Oficiales de Idiomas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música en los Conservatorios de La Rioja comenzarán el de 2026. En cuanto a las enseñanzas deportivas de régimen especial, el calendario fija su inicio en la fecha que determine cada centro, de acuerdo con la normativa vigente.

Días festivos, puentes y vacaciones en La Rioja

A continuación, puedes consultar los festivos que quedan de 2026 y todos los días festivos de 2027 en La Rioja, a los que se sumarán hasta dos fiestas locales en cada municipio, establecidas por cada ayuntamiento.

Los festivos que quedan de 2026 en La Rioja son los siguientes:

12 de octubre 2026 (lunes): Fiesta Nacional de España

7 de diciembre 2026 (lunes): Lunes siguiente al Día de la Constitución Española

8 de diciembre 2026 (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre 2026 (viernes): Natividad del Señor

Los festivos de 2027 son los siguientes: