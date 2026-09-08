Calendario escolar Navarra 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

Estas son las fechas oficiales del calendario escolar 2026‑2027 para la Comunidad Foral de Navarra.

Calendario escolar Navarra 2026 - 2027: ¿cuándo comienzan y cuándo finalizan las clases?

Si bien es cierto que el año académico comienza de forma oficial el día 1 de septiembre, la vuelta a las aulas no se produce hasta unos días más tarde.

Si hablamos de las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, los centros podrán fijar el comienzo entre los días 4 y el 8 de septiembre.

En la ESO y en Bachillerato, el alumnado volverá a las aulas el 4 de septiembre, una fecha común para ambos niveles.

El final del periodo lectivo también variará según la etapa.

En Infantil, Primaria y Especial, las clases terminarán entre el 18 y el 22 de junio, dependiendo de la fecha en la que cada centro haya comenzado las clases.

las clases terminarán entre el dependiendo de la fecha en la que cada centro haya comenzado las clases. Para ESO y 1º de Bachillerato, el fin del curso será el 21 de junio. Para 2º de Bachillerato, el cierre se adelanta al 17 de mayo, con el fin de preparar las pruebas de acceso a la universidad.

el fin del curso será el Para el cierre se adelanta al con el fin de preparar las pruebas de acceso a la universidad. El curso académico concluirá oficialmente el 30 de junio de 2027, fecha común para todos los niveles.

¿Qué días no lectivos y de vacaciones habrá en el curso escolar en Navarra?

El calendario escolar 2026‑2027 de Navarra establece un total mínimo de 175 días lectivos. A estos, hay que sumarles algunos de los días más esperados por el alumnado: los periodos vacacionales y los días festivos propios.

Para este curso que empieza, las vacaciones de Navidad se extenderán del 23 de diciembre al 10 de enero.

En el caso del período no lectivo de Semana Santa, será del 25 de marzo al 4 de abril, ambos incluidos.

A lo largo del curso también se incorporan los festivos del calendario laboral ordinario y que son de disfrute general.

Sucede, por ejemplo, con el 12 de octubre, el 2 de noviembre, el 3 de diciembre y el festivo estatal del 8 de diciembre, fechas que se aplicarán de manera general en todos los centros educativos.

fechas que se aplicarán de manera general en todos los centros educativos. A estos días se suma la festividad patronal del nivel educativo, fijada el 27 de noviembre, aunque en este caso cada uno de los centros podrán trasladarla a otra fecha si lo consideran oportuno.

También se incorpora la fiesta local correspondiente a cada municipio. De esta forma, quedan establecidas las fechas clave para el calendario escolar de Navarra 2026-2027.