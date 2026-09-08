Calendario escolar Castilla la Mancha 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

Estas son las fechas oficiales del calendario escolar de Castilla-La Mancha para el curso 2026 - 2027.

Conocer con antelación las fechas clave es fundamental para planificar el día a día, las escapadas familiares y los necesarios periodos de descanso.

En este nuevo curso lectivo, el Gobierno autonómico ha establecido una distribución de los días de clase buscando el equilibrio pedagógico entre los diferentes trimestres.

A continuación, desglosamos con detalle toda la información sobre el inicio de las clases, los esperados puentes, los días festivos y las vacaciones escolares en todas las provincias de la comunidad autónoma manchega.

Inicio y fin de las clases en Castilla-La Mancha

Como viene siendo la norma habitual en el sistema educativo, el mes de septiembre marca el punto de partida oficial.

El inicio de las clases se hace de forma escalonada, dependiendo del nivel educativo:

Martes, 8 de septiembre: se inicia el curso para las Escuelas Infantiles autonómicas, el 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. También para la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, los tres grados de FP, así como para Escuelas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Artísticas Superiores, Deportivas, de Personas Adultas y Elementales y Profesionales de Música y Danza.

se inicia el curso para las Escuelas Infantiles autonómicas, el 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. También para la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, los tres grados de FP, así como para Escuelas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Artísticas Superiores, Deportivas, de Personas Adultas y Elementales y Profesionales de Música y Danza. Miércoles, 23 de septiembre: empiezan las Escuelas Oficiales de Idiomas.

empiezan las Escuelas Oficiales de Idiomas. Lunes, 28 de septiembre: será el primer día para los alumnos de los Cursos de Especialización de FP.

será el primer día para los alumnos de los Cursos de Especialización de FP. Martes, 13 de octubre: los últimos en iniciar el curso son los matriculados en FP Virtual.

Vacaciones de Navidad y Semana Santa

En cuanto al cierre del ejercicio académico, eltendrá lugar a finales del mes de junio de 2027: la gran mayoría de los niveles educativos terminanDe esta forma metódica, se cumplen rigurosamente los días lectivos obligatorios marcados por la actual normativa de educación, un aspecto vital para garantizar el correcto aprendizaje y desarrollo de los alumnos en todos los niveles educativos.

Los periodos de descanso más extensos y ansiados por toda la comunidad estudiantil son, sin duda alguna, las vacaciones de Navidad y de Semana Santa.

En el actual calendario escolar 2026 - 2027 de Castilla-La Mancha, el descanso navideño comenzará de forma oficial unos días antes de Nochebuena, concretamente el 23 de diciembre, y las clases se retomarán con normalidad tras la tradicional festividad de los Reyes Magos, el lunes 11 de enero de 2027.

Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa este curso llegarán con el estallido de la primavera, ya que cae a finales de marzo. Desde el 22 y hasta el 29 de marzo, los alumnos, profesores y personal no docente podrán disfrutar de una pausa más que necesaria. Este parón es clave para recuperar fuerzas y afrontar con renovada energía el último y definitivo trimestre del año escolar.

Días festivos y puentes en el calendario escolar

A lo largo de los nueve meses de clases, el calendario escolar de Castilla-La Mancha incluye diversas jornadas no lectivas que coinciden con fiestas nacionales y autonómicas. Estas fechas señaladas en rojo permiten a muchas familias disfrutar de algún que otro puente escolar para realizar pequeños viajes y desconectar de la rutina.

Entre los días festivos más destacados del primer trimestre se encuentra el tradicional 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional de España, y el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, que este año se traslada al lunes 2 de noviembre porque cae en domingo.

Este mismo mes, también se celebra el Día de la Enseñanza el 20 de noviembre.

Especial mención merece el aclamado puente de diciembre, fuertemente marcado por el Día de la Constitución (6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), que habitualmente ofrece unos días de descanso estratégicos antes de la recta final hacia la Navidad. Dado que el 6 de diciembre es sábado este año, los días no lectivos son el 7 y el 8.

En la segunda mitad del curso, la comunidad educativa manchega tendrá un gran puente a finales del mes de mayo, ya que se celebra el Corpus Christi el 27 de mayo, el 28 es un día no lectivo y el lunes se celebra el esperado Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo). Esta última es una fecha clave de identidad en la región que suele venir acompañada de numerosas actividades lúdicas y celebraciones en los propios colegios e institutos.

Días de libre disposición y festivos locales

Además de todas las fechas marcadas a nivel autonómico y estatal, es de vital importancia recordar que cada municipio de la región tiene pleno derecho a fijar sus propios festivos locales, sumando habitualmente dos días de fiesta al año lectivo. Igualmente, los diferentes ayuntamientos y centros educativos pueden contar con días extra de libre disposición, los cuales son establecidos previamente por los Consejos Escolares de Localidad.

Para Castilla-La Mancha, los días sin actividad lectiva o de libre disposición generales para todos los centros de la comunidad autónoma son:

7 de diciembre.

8 y 9 de febrero.

28 de mayo.

De todas formas, se recomienda encarecidamente a todos los padres y madres que verifiquen las particularidades exactas del calendario escolar 2026 - 2027 directamente con el centro educativo asignado a sus hijos, ya sea en Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca o Guadalajara. De esta manera, se evitarán sorpresas de última hora y se podrá organizar el tiempo libre con la máxima precisión posible. ¡Feliz y próspero inicio de curso para todos!