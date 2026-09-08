Calendario escolar Extremadura 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

La Consejería de Educación y Empleo ha ratificado el nuevo esquema académico para las provincias de Cáceres y Badajoz, un documento esencial para la conciliación laboral y la planificación de las familias.

Disponer del calendario escolar de Extremadura para el curso 2026 - 2027 permite organizar con antelación no solo el estudio, sino también los servicios complementarios como el comedor, las actividades extraescolares y el transporte de los alumnos.

A través de la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), quedan fijados los ritmos lectivos de miles de estudiantes de la región.

En los siguientes párrafos, detallamos la hoja de ruta institucional que define el inicio de las clases, los puentes, los días festivos y las vacaciones escolares, prestando especial atención a las variaciones estipuladas según cada etapa formativa y nivel de enseñanza.

Fechas de inicio y fin de las clases en Extremadura

Según indica la información oficial, la actividad lectiva regular para la gran mayoría del alumnado arrancará el 10 de septiembre de 2026 .

. Esta jornada marca la incorporación obligatoria para los ciclos de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Educación Especial y Formación Profesional (FP). Con el objetivo de promover una apertura de centros escalonada y eficiente, los matriculados en Bachillerato iniciarán sus sesiones al día siguiente, el 11 de septiembre.

Respecto a la conclusión del periodo ordinario, el fin de curso está proyectado para el 18 de junio de 2027 para casi todos los niveles educativos, garantizando así el volumen mínimo de horas exigidas por el Ministerio para superar cada nivel.

Cabe destacar que las enseñanzas de Idiomas, los Conservatorios de Música y Danza, así como la Educación de Personas Adultas, mantendrán un régimen cronológico ligeramente distinto, realizando sus evaluaciones finales entre finales de mayo y principios de junio.

Vacaciones de Navidad y Semana Santa

Las pausas escolares más extensas del año se estructuran estratégicamente en torno a las festividades de invierno y primavera.

Las vacaciones de Navidad suspenderán la actividad docente desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 7 de enero de 2027 , ambos inclusive. De este modo, el segundo trimestre comenzará con la entrada del nuevo año académico, justo después de la festividad de los Reyes Magos.

suspenderán la actividad docente desde el , ambos inclusive. De este modo, el segundo trimestre comenzará con la entrada del nuevo año académico, justo después de la festividad de los Reyes Magos. Posteriormente, la pausa correspondiente a las vacaciones de Semana Santa posibilitará un alto en el camino crucial para el descanso de profesores y alumnos. En este ejercicio, los centros extremeños paralizarán sus clases a finales del mes de marzo, del 22 al 29 de marzo.

Festivos autonómicos y puentes escolares

El calendario escolar de Extremadura incorpora varias jornadas inhábiles de ámbito estatal y regional.

Dado que el Día de Extremadura (8 de septiembre) tiene lugar justo antes de la apertura oficial de las aulas, los primeros descansos que afectarán directamente al alumnado serán el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el 2 de noviembre (por caer este año la festividad de Todos los Santos en domingo).

(Fiesta Nacional de España) y el (por caer este año la festividad de Todos los Santos en domingo). Además, el 27 de noviembre se sumará el Día del Docente, una jornada que la Junta establece anualmente como no lectiva para homenajear a los profesionales del sector.

se sumará el Día del Docente, una jornada que la Junta establece anualmente como no lectiva para homenajear a los profesionales del sector. El mes de diciembre traerá consigo el habitual puente escolar gracias a los festivos de la Constitución (6 de diciembre) y la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

gracias a los festivos de la Constitución (6 de diciembre) y la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). Este año son no lectivos solamente el 7 y el 8 de diciembre, por ser el 6 sábado.

Ya adentrados en 2027, la comunidad educativa cesará su actividad el 8 y 9 de febrero por ser las celebraciones de Carnaval, muy tradicionales en ambas provincias extremeñas.

Días de libre disposición y festividades locales

Al margen del esquema general dictaminado por la administración autonómica, los consistorios juegan un papel decisivo en la agenda final.

La normativa otorga a los ayuntamientos la potestad de seleccionar hasta dos festivos locales para adaptar el desarrollo académico a sus propias celebraciones patronales, tras la previa deliberación de los Consejos Escolares Municipales.