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Una madre denuncia el "miedo" por el regreso de los niños a la escuela en Ceuta: "¿Quién nos asegura la protección?"

Miriam Fedal ha expresado en Antena 3 Noticias cómo vive la situación por la que están pasando centenares de vecinos locales ante la vuelta al curso escolar con los centros blindados.

Miriam Fedal, madre ceutí, en Antena 3 Noticias.

Una madre de Ceuta denuncia el "miedo" por el regreso de los niños a los colegios | Antena 3 Noticias

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Alejandro Lorente
Publicado:

Los niños de Ceuta vuelven hoy al colegio pasados ya 40 días de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Un gran dispositivo tratará de garantizar la seguridad para los más de 16.000 alumnos que este martes regresan a las aulas. Todos los centros cuentan también con vigilancia privada y está la presencia reforzada de Policía y Guardia Civil en sus alrededores y en las rutas escolares.

Ante esta situación, muchos padres ceutíes se oponen a que sus hijos acudan al colegio este martes, a pesar de que este debería ser su primer día. Miriam Fedal, una de estas madres afectadas, ha relatado en Antena 3 Noticias la situación que vive ella en particular, aunque debe de ser muy parecida a la del resto de personas que deban llevar a sus hijos a la escuela.

Por su parte, Miriam sí ha decidido llevar a su hija al inicio del curso escolar. "No tenemos otra opción", indica. "Tenemos miedo, estamos inseguros". Además, revela que "cada día es peor. En Ceuta, la situación es insostenible". "Habrá familias que puedan permitirse no llevar a los niños al colegio, pero las personas que trabajamos tenemos que llevarlos", señala.

Y sobre los pequeños, afirma que "los niños no pueden seguir confinados, porque vivimos confinados prácticamente". "Los niños no pueden salir a la calle, no pueden ir a los parques infantiles, las playas, no hemos podido disfrutar este verano de ellas", añade.

Seguridad en los colegios y en las calles de Ceuta

Sobre esta cuestión, la residente de la ciudad autónoma denuncia que "se está normalizando que los colegios estén protegidos por las Fuerzas Armadas". Además, lanza la siguiente pregunta: "¿Quién nos asegura la protección de los niños?"

En el interior de las instalaciones del colegio, hay seguridad. Esto tranquiliza a la residente ceutí, pero plantea el siguiente problema: "Cuando tú dejas a tu hija en el colegio y te vas al trabajo, quién te asegura a ti que lo que ocurrió el día 30 de julio no vuelva a ocurrir, que no nos vuelvan a invadir? ¿Cómo vamos a ir al colegio a por los niños?"

Por ello, las familias deciden tomar otras medidas de seguridad. Fedal, en su caso, afirma que tres de sus cuatro hijas cuentan con espray pimienta, aunque asegura que "se han agotado" las unidades.

Además, afirma que los ministros "no saben lo que estamos viviendo en el día a día", y denuncia que "no se toman medidas" y que "no aplican las leyes".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la mañana' en Atresplayer.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: un comienzo de curso escolar marcado por el miedo y medidas de seguridad extremas

Imagen de archivo de un grupo de migrantes en un colegio de Ceuta

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