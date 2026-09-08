Calendario escolar Baleares 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

El curso escolar 2026-2027 comenzará el 10 de septiembre de 2026 para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Danza. Será el inicio de un curso que contará con 176 días lectivos en estas etapas.

No obstante, el calendario establece una incorporación escalonada para el resto de enseñanzas.

La Formación Profesional arrancará el 21 de septiembre, mientras que los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) comenzarán el 23 de septiembre.

Las enseñanzas de Música y Danza lo harán el 24 de septiembre, y las Escuelas Oficiales de Idiomas, junto con otras enseñanzas de régimen especial, iniciarán el curso el 28 de septiembre.

En cuanto al final del curso, la fecha general será el 18 de junio de 2027 para la mayoría de las enseñanzas.

La principal excepción corresponde al segundo curso de Bachillerato, que finalizará el 20 de mayo de 2027, ya que el alumnado debe preparar las pruebas de acceso a la universidad. Algunas enseñanzas específicas, como las Escuelas Oficiales de Idiomas, también tendrán un calendario propio adaptado a sus necesidades.

La planificación mantiene una estructura muy similar a la de años anteriores, con un inicio en septiembre y un final antes del comienzo del verano, facilitando la organización tanto de los centros educativos como de las familias.

Vacaciones, puentes y días no lectivos del curso 2026-2027

Además del calendario lectivo, el curso incluirá los habituales periodos de descanso y una jornada festiva escolar común para todos los centros. Estas son las fechas más importantes:

Inicio de las clases: 10 de septiembre de 2026 (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato).

10 de septiembre de 2026 (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato). Inicio de Formación Profesional: 21 de septiembre de 2026.

21 de septiembre de 2026. Fin del curso (con carácter general): 18 de junio de 2027.

18 de junio de 2027. Fin de 2.º de Bachillerato: 20 de mayo de 2027.

20 de mayo de 2027. Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos.

del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Vacaciones de Pascua: del 25 de marzo al 4 de abril de 2027, ambos incluidos.

del 25 de marzo al 4 de abril de 2027, ambos incluidos. Fiesta escolar unificada: 26 de febrero de 2027.

26 de febrero de 2027. Festivos nacionales, autonómicos y locales, que también tendrán la consideración de días no lectivos en los centros educativos.

A estas fechas habrá que sumar los festivos propios de cada municipio, que pueden variar entre islas e incluso entre localidades. Por ello, cada centro educativo publicará al inicio del curso su calendario definitivo con todos los días no lectivos que afectarán a su alumnado.