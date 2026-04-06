Continúan las labores de búsqueda de Juan Víctor, el joven desaparecido en el río Miño tras un accidente de kayak

La búsqueda de Juan Víctor, el joven de 19 años desaparecido hace una semana en el río Miño, continúa sin resultados y marcada por la incertidumbre, mientras familiares y equipos de emergencia intensifican los esfuerzos para localizarlo.

Siete días después del accidente, la familia no pierde la esperanza pese a la complejidad del operativo. El joven fue visto por última vez el pasado lunes por la tarde, cuando navegaba junto a su primo en un kayak que volcó en un tramo del río a su paso por el municipio de Carballedo, en el entorno del embalse de Os Peares.

La embarcación pudo sufrir un vuelco debido al viento

Aunque todavía no se ha podido confirmar con exactitud lo ocurrido, las primeras hipótesis apuntan a que una fuerte y repentina ráfaga de viento pudo desestabilizar la embarcación, provocando su vuelco. El primo del joven logró salir del agua por sus propios medios, pero desde entonces no se ha vuelto a tener noticia de Juan Víctor.

Desde el primer momento, se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda que trabaja de forma ininterrumpida. Las tareas se desarrollan en una zona especialmente complicada, tanto por la orografía como por la profundidad del río, que alcanza hasta los 70 metros en algunos puntos. Estas características han obligado a recurrir a medios técnicos avanzados para tratar de rastrear las áreas más difíciles.

Se espera la llegada de un robot procedente de Madrid

A lo largo de la semana, el operativo ha incorporado drones aéreos y subacuáticos, que permiten ampliar el radio de búsqueda tanto en superficie como en profundidad. Sin embargo, hasta ahora no se han producido hallazgos que permitan avanzar en la localización del joven.

En las próximas horas está prevista la llegada de un robot especializado procedente de Madrid, diseñado para operar en entornos acuáticos de difícil acceso. Su incorporación podría resultar clave para inspeccionar zonas que, hasta el momento, no han podido ser examinadas con detalle.

Mientras continúan las labores de rastreo, el entorno más cercano del joven mantiene viva la esperanza. Durante la jornada del domingo, decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la presa de Os Peares en un momento de oración convocado por la familia y miembros de la iglesia evangélica a la que pertenecen. Entre cánticos y mensajes de fe, los asistentes pidieron lo que ellos mismos denominaron: "Un milagro".

Los allegados insisten en que su objetivo no es únicamente encontrar un cuerpo, sino recuperar a un ser querido, reflejando así el profundo impacto que está provocando la desaparición.

Las investigaciones sitúan el posible punto del accidente en el tramo comprendido entre la central hidroeléctrica de Os Peares y la zona de San Xoán da Cova. Mientras tanto, la comunidad permanece volcada con la familia, acompañándola en unos momentos especialmente duros, a la espera de cualquier novedad.

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