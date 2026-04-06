El paro cae en 22.934 personas y se sitúa en 2.419.712 personas, el nivel más bajo en un marzo desde 2008

El número total de personas registradas como desempleadas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se sitúa en 2.419.712, la cifra más baja en un mes de marzo en los últimos 18 años. Este mes ha descendido un 0,9% respecto a febrero, es decir, en 22.934 personas.

Si lo comparamos con marzo del año pasado, el paro bajó en 160.426 personas, es decir, un 6,2% menos. También el dato desestacionalizado se redujo en 15.534 personas.

Por otro lado, el desempleo descendió en el sector Servicios en 18.852, Construcción (-5.846) e Industria (-1.482). Solo aumentó en Agricultura (365 personas ) y en el grupo Sin Empleo Anterior (2.881).

Las mujeres también marcan su cifra más baja desde 2008. El paro desciende un 1%, con 14.841 desempleadas menos, hasta llegar a 1.458.572. Entre los hombres, el paro cayó en 8.093, situándose en 961.140. Y en los jóvenes menores de 25 años, también disminuyó con 431 menos, hasta 188.977, la cifra más baja de marzo desde que hay registros.

Por comunidades autónomas, se redujo en 14 regiones, sobre todo en Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467). En cambio, en Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179), aumentó menos.

Durante marzo se firmaron 1.311.070 contratos, un 12,4% más que hace un año. De ellos, 576.532 fueron indefinidos, lo que representa el 44% del total.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en febrero había 1.842.216 personas beneficiarias, con una cobertura del 80,7%, el nivel más alto registrado en ese mes. La inversión media mensual por persona fue de 1.610,2 euros, un 23,9% más que hace un año. En total, el gasto en prestaciones en febrero alcanzó los 2.255,5 millones de euros.

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