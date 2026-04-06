La clave de Juan Rodríguez Garat sobre el posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: "Es todo cuestión de vanidad"

El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba por redes sociales que a Irán le quedaban 48 horas para cesar las hostilidades si no querían que "desatara el infierno" en Irán, lo que provocaría que las fuerzas estadounidenses "volaran por los aires todo el país".

En medio de las tensiones, según el portal de noticias estadounidenses Axios, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de actores regionales, podrían estar avanzando hacia un posible alto el fuego de 45 días. En este contexto, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat considera que el fin de la campaña militar podría estar más cerca de lo que parece.

Una cuestión de vanidad

A su juicio, el conflicto se encuentra en un punto en el que "Estados Unidos e Israel se han quedado prácticamente sin objetivos", y lo único que permanece en juego es una cuestión de "vanidad" entre las partes implicadas. "la vanidad de Trump que quiere que abra el estrecho antes de parar de bombardear y la vanidad también por parte del régimen iraní que quiere lo contrario, que Estados Unidos deje de bombardear antes de abrir el estrecho. Es lo único que queda en juego y en algún momento tendrán que ser capaces entre ambos de dar el paso definitivo", señala.

La ausencia aparente de Israel en estas negociaciones también llama la atención, aunque Rodríguez Garat sostiene que su papel está condicionado por las decisiones de Washington: "En el mismo momento en que Trump tome su decisión, Israel tendrá que seguirla. No hay otra posibilidad". Además, apunta a una relación de dependencia, asegurando que Israel "está en deuda con Estados Unidos porque ha arrastrado a Trump a la guerra con promesas que se han demostrado falsas".

En paralelo, el presidente estadounidense podría realizar un anuncio relevante en las próximas horas, aunque inicialmente su comparecencia estaría centrada en explicar una operación de rescate. El almirante advierte, no obstante, de la imprevisibilidad del mandatario: "De Trump podemos esperar cualquier cosa", afirma, cuestionando incluso la claridad sobre los plazos del ultimátum a Irán.

Mientras tanto, Teherán mantiene su estrategia basada en el control del estrecho de Ormuz y en el desgaste prolongado del conflicto. Rodríguez Garat subraya la dificultad de doblegar al país mediante ataques aéreos: "Irán es un país muy grande y con bombardeos no se van a rendir. Es imposible derribar un régimen así desde el aire". En este sentido, recuerda que las limitaciones impuestas por los convenios internacionales hacen inviable destruir objetivos estratégicos clave sin escalar el conflicto hacia posibles crímenes de guerra.

Alta discrepancia en Estados Unidos

Por otro lado, el experto también se refiere a la reciente reestructuración en el ámbito de defensa impulsada por Trump, incluida la destitución del jefe del Estado Mayor del Ejército. Considera que estas decisiones reflejan un profundo malestar interno en el Pentágono: "Su manera particular de hacer las cosas tiene que causar tensiones y evidentemente no por razones políticas, sino puramente profesionales, habrá sido contestada en el Pentágono y Trump no es un hombre que admita esa oposición interna, por lo tanto, ha decidido destituir al jefe de Estado Mayor de su ejército en plena guerra. Es algo inusual y que demuestra que las cosas deben de haber llegado a niveles de discrepancia muy altos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.