PP y PSOE suben en las encuestas de unas posibles elecciones generales mientras VOX sufre su mayor descenso en casi dos años

Tras los resultados en las elecciones autonómicas de Castilla y León, todo apuntaba a un cambio de tendencia en las encuestas electorales que ha terminado de materializarse en el barómetro de abril, con un ascenso para los populares y socialistas de casi un punto con respecto al mes anterior, mientras que Vox experimenta su descenso más grande en las previsiones de los últimos dos años, poniendo fin a una racha de crecimiento que había propulsado las expectativas de la formación de Santiago Abascal.

El PP frena el descenso y Vox se estanca

Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y con la guerra de Irán de fondo, el Partido Popular ganaría unas supuestas elecciones generales llevándose un 32% de los votos, lo que supondría un total de 139 diputados, firmando un crecimiento de 0,6 puntos y cuatro escaños en tan solo un mes. Un dato muy relevante para la formación de Alberto Núñez Feijóo que, pese a mantenerse como líder del voto, había encadenado una racha de bajadas desde agosto de 2025.

Coincidiendo con el reciente ataque de Abascal a Feijóo, en el que tacha a la formación popular de "clan gallego de contrabandistas de ría", los electores han parecido bascular en favor del líder del PP, que ha recuperado parte de la migración de sus votantes a Vox que en marzo era de casi 1,5 millones de electores y que ahora se ha visto reducida a más de la mitad (unos 685.000). Es decir, en marzo el PP perdía casi un 20% de sus votos en favor de Vox y en abril un 11,7%; mientras que aquellos que cambian a Abascal por Feijóo se han duplicado (de un 4,5% al 8,8%).

De esta manera, el PP aventajaría a Vox en 81 escaños y 15,4 puntos y, pese a que los populares siguen necesitando a los de Abascal para gobernar, ahora disponen de mayor ventaja en las negociaciones que aún están en el aire en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El PSOE crece a costa de sus socios

Por otro lado, el PSOE ha encontrado beneficio en su firme postura contra la guerra en Irán, que ve como su posición mejora en 1,3 puntos y cinco escaños con respecto a los resultados del mes pasado. Este incremento en el apoyo a los de Pedro Sánchez viene en gran parte de su socio en el Gobierno, Sumar, que sufre una pérdida que ya asciende al 16,4% en favor de Sánchez. El mes pasado era de u 12,3%, lo que se traduce en un cambio de dirección de 180.000 papeletas cuando en el pasado sondeo apenas llegaba a las 7.000. Todos los demás aliados del Gobierno han caído o se han mantenido, a excepción de EH Bildu (+0.3) y Coalición Canaria (+0,1) pero que no suman escaños.

Entre Sumar y Podemos reunirían el 8,5% de los votos, casi cuatro puntos menos que en las elecciones generales de 2023, a las que concurrieron juntos. Los últimos reveses han vuelto a unir sus trayectorias ante los próximos comicios autonómicos, los que se celebrarán en Andalucía el próximo 17 de mayo.

Sin embargo, pese al incremento en el electorado socialista, la derecha española, formada por PP y Vox, en una supuesta coalición sumarían 197 escaños y el 49,6% del sufragio, haciendo que las opciones de Pedro Sánchez de continuar en Moncloa sean nulas.

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