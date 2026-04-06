Noticias de hoy, lunes 6 de abril de 2026

Un momento histórico, un posible alto al fuego y el arranque del 'caso Kitchen', entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 6 de abril de 2026.

Regreso a la Luna

En las próximas horas la misión Artemis II alcanzará la cara oculta de la Luna, lo que supondrá perder contacto con el centro de control en Houston durante unos 40 minutos.

Un aislamiento que pondrá a prueba a la tripulación, que si todo sigue según lo previsto, los cuatro astronautas a bordo de la nave se convertirían en los humanos que más lejos han viajado de la Tierra, superando el récord histórico del Apolo 13.

Guerra de Oriente

Por otro lado, la tensión sigue creciendo en Oriente Medio, con Donald Trump volviendo a lanzar un nuevo ultimátum contra Irán y retrasa por cuarta vez una posible ofensiva que ahora sitúa en la madrugada del miércoles.

El presidente estadounidense ha amenazado con atacar infraestructuras clave, mientras que medios estadounidenses apuntan a que EE-UU e Irán, junto con negociadores internacionales, estarían negociando contactos para lograr un alto el fuego temporal de 45 días.

Precio petróleo

Sin embargo, este conflicto también tiene impacto directo en la economía, con el precio del petróleo que ronda actualmente los 110 dólares por barril, tras haber alcanzado picos de 115. Esta subida continúa presionando al alza los combustibles y el gas. Ante esta situación, la OPEP ha anunciado que incrementará la producción en mayo para tratar de estabilizar el mercado.

Caso Kitchen

Mientras que en España, la actividad política se reactiva este lunes con el arranque del juicio del caso Kitchen, que afecta a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El martes será el turno de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama sentados en el banquillo por el caso Mascarillas.

Operación retorno

Y tras el fin de la Semana Santa, la atención también se mantiene en las carreteras. Este lunes, al ser festivo en siete comunidades autónomas prolonga los desplazamientos. Anoche ya se registraron retenciones en los accesos a las grandes ciudades. Desde el inicio de las vacaciones, 27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico.

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