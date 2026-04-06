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Carlos Cuerpo asegura que "hay un compromiso del presidente del Gobierno en presentar los Presupuestos"

El ministro de Economía afirma que la presentación de los PGE debe hacerse "con todas las garantías"

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Carlos Cuerpo asegura que "hay un compromiso por parte del presidente del Gobierno en presentar los Presupuestos": | Antena3 Noticias

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el Gobierno mantiene su compromiso de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, reconoce que es complicado por la guerra en Irán y sus efectos sobre la inflación y el gasto público.

Durante una entrevista en 'Espejo Público' y al recordarle que el Ejecutivo lleva tres años sin presentar nuevas cuentas, el ministro recordó que en este caso "hay un compromiso por parte del presidente del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado". Explicó que, desde su perspectiva como ministro de Economía, "hay un elemento esencial a la hora de poner sobre la mesa los presupuestos, que son las cuentas económicas que los sustentan".

Además, subrayó que con la situación internacional "estamos ahora mismo en un momento particularmente complejo para saber cuál va a ser el impacto de la situación actual de la guerra de Irán en nuestra economía en este año 2026".

El vicepresidente primero señaló que los servicios de análisis trabajan ahora con distintos escenarios ante la imposibilidad de predecir con fiabilidad la evolución de la economía. Añadió que este contexto de incertidumbre obliga a afinar el enfoque de las nuevas cuentas: "Es importantísimo tener claro hacia dónde va la inflación, hacia dónde van los precios, porque esto va a determinar en gran medida la evolución de los recursos y del gasto público".

También apuntó que "ya hemos puesto en marcha un primer plan" señalando que ya "veremos cuánto duran estos efectos y por lo tanto cómo hay que seguir acompañando a nuestros hogares a nuestras empresas".

Sobre si el retraso se debe a que el Gobierno prefiera mantener unos presupuestos prorrogados para evitar cesiones a sus socios parlamentarios, Cuerpo ha sido tajante: "No, yo creo que son dos cosas distintas. Estamos en un escenario de presupuestos prorrogados donde hemos conseguido llevar a cabo nuestra agenda de reformas e inversiones, incluyendo aquellas vinculadas al Plan de Recuperación y los fondos europeos".

Así mismo, añadió que la presentación de los nuevos presupuestos se hará "con todas las garantías", una vez se disponga de un cuadro macroeconómico más aterrizado "que refleje el impacto de la guerra y de las propias medidas que estamos poniendo en marcha para beneficio de los ciudadanos".

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