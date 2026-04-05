Eduardo García, ingeniero de la NASA: "Volveremos a ver la cara oculta de la luna 50 años después"

Los cuatro astronautas que viajan en la nave Orion se encuentran ya a menos de 100 mil kilómetros de la Luna. Quedan pocas horas para que la misión Artemis 2 bata un récord, el de enviar una nave tripulada lo más lejos de la Tierra; unos 406.773 kilómetros (252.757 millas), que a su vez logre llegar a la cara oculta de la Luna. El equipo está formado por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El español Eduardo García Llama es el responsable del sistema de guiado y control de la nave, y desde las instalaciones de la NASA en Houston nos ha detallado la complejidad de la organización de la trayectoria.

P: ¿Qué situaciones inesperadas podrían pasar?

R: " Siempre pueden surgir hechos inesperados. En esta operación, por dirigirse a la Luna, se asumen riesgos de mayor calibre, porque no se puede retornar en cualquier momento, ya que están lejos y bajo la influencia de factores externos. Pero en principio todo va bien, según lo previsto. La próxima noche circunvalarán la Luna y a partir de ahí se iniciará la propia trayectoria de retorno libre de la nave a la Tierra".

P: ¿Qué problemas han ido surgiendo estos días?

R: " Ha habido algunos cortes de comunicación, que ya son normales. Lo del inodoro también está superado. Como esta vez tenemos tripulación a bordo hay un nuevo sistema de control medioambiental de la nave y de sustento vital, que también se está probando en este vuelo. Además, se está testeando la capacidad del control manual de la nave en la que también se están ejercitando los astronautas".

Los astronautas darán la vuelta a la Luna

R: " En unas 8 horas, haremos una corrección en la trayectoria, de forma que pondremos la nave en el camino preciso para circunvalar la Luna. Eso se hará en el día 6 de vuelo, y en esa circunvalación se producirá ese récord de la distancia que en su día batió el Apolo 13. Será una ocasión muy bonita para la humanidad porque veremos a la Tierra ocultarse sobre el horizonte lunar, sabiendo que hay ojos humanos viéndolo por primera vez desde hace más de 50 años y eso aporta un valor muy humano a la misión".

"Sin comunicación durante media hora"

R: " Durante ese tiempo no habrá comunicaciones ya que la nave pasará detrás de la Luna, y la misma Luna bloquea esas comunicaciones. Yo creo que ese tiempo lo pasaremos pensando que la tripulación va a estar disfrutando mucho viendo la cara oculta de la Luna. Espero que no tengamos ninguna otra preocupación durante ese tiempo. No tendríamos que tenerla en función de todo lo que está sucediendo ahora."