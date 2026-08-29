ENCIERRO
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del quinto día
Sigue aquí toda la actualidad minuto a minuto de los encierros de San Sebastián de los Reyes.
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San Sebastián de los Reyes, Madrid, celebra el sexto encierro de sus fiestas, en esta ocasión con toros de la ganadería Núñez de Tarifa. Los corredores volverán a recorrer las calles del municipio madrileño hasta llegar a la plaza de toros, en una de las citas más esperadas de estos festejos.
El encierro llega después de una quinta jornada especialmente accidentada. La carrera de ayer, protagonizada por reses de La Castilleja, dejó 16 heridos, cinco de ellos con pronóstico reservado por politraumatismos, aunque no se registraron heridas por asta de toro. Cerca de 2.000 corredores participaron en un recorrido que duró 1 minuto y 45 segundos hasta la llegada de las reses a la plaza.
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La jornada estuvo marcada por un tapón en la entrada del coso, donde varios corredores quedaron amontonados mientras los toros pasaban por encima. Pese a lo aparatoso de las imágenes, el incidente solo dejó lesiones leves y retrasó el final del encierro hasta los 4 minutos y 6 segundos.
Programa de las fiestas de hoy
San Sebastián de los Reyes vive hoy una intensa jornada festiva con actividades para todos los públicos. Tras el sexto encierro, habrá propuestas infantiles, charangas, encierros para niños, degustaciones populares y el concierto de La Década Prodigiosa.
A las 10:30 se colocará el cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios
El cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios se coloca tradicionalmente en la confluencia de la calle Real con la calle Postas a las 10:30 horas.
Nació como un acto espontáneo de fe y protección de los propios vecinos, diferenciándose de las grandes procesiones oficiales de la Hermandad del Cristo de los Remedios.
Cobertura de Antena 3 Noticias
La cadena de Atresmedia Televisión lleva a cabo su tradicional cobertura de los encierros. Así lo lleva desarrollando desde 2004 y a la que tan sólo ha faltado en los años 2020 y 2021 a causa del parón de la pandemia de coronavirus. Como es habitual, Antena 3 mantendrá un seguimiento constante de los principales encierros matinales cada día a partir de las 10:50 horas
Suelta de reses
Una vez finalice la carrera, unos quince minutos después, tendrá lugar la tradicional suelta de reses en la plaza de toros municipal. En ese momento se mantendrá en vivo el pulso taurino entre quienes prefieren estar en el ruedo y quienes prefieren desde la barrera.
La ganadería de hoy
Hoy corren los toros de Núñez de Tarifa, una ganadería con una larga historia que se remonta a 1832 y cuyo hierro fue recuperado en 1999 por Isabel Benjumea.
La vacada, actualmente propiedad de Francisco Núñez Benjumea, está formada con reses procedentes de Núñez del Cuvillo. Sus machos pastan en la finca La Charolesa, en El Ronquillo, Sevilla, mientras que las hembras se encuentran en la finca Barahona, en Portugal.
Nuevo día de encierros
Buenos días. Este sábado continúan los encierros de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Miles de personas recorrerán las calles del municipio en un recorrido de más de 800 metros.
A las 11:00 horas sonará el cohete que dará lugar al comienzo de la suelta de reses.
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