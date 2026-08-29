Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del quinto día

San Sebastián de los Reyes, Madrid, celebra el sexto encierro de sus fiestas, en esta ocasión con toros de la ganadería Núñez de Tarifa. Los corredores volverán a recorrer las calles del municipio madrileño hasta llegar a la plaza de toros, en una de las citas más esperadas de estos festejos.

El encierro llega después de una quinta jornada especialmente accidentada. La carrera de ayer, protagonizada por reses de La Castilleja, dejó 16 heridos, cinco de ellos con pronóstico reservado por politraumatismos, aunque no se registraron heridas por asta de toro. Cerca de 2.000 corredores participaron en un recorrido que duró 1 minuto y 45 segundos hasta la llegada de las reses a la plaza.

La jornada estuvo marcada por un tapón en la entrada del coso, donde varios corredores quedaron amontonados mientras los toros pasaban por encima. Pese a lo aparatoso de las imágenes, el incidente solo dejó lesiones leves y retrasó el final del encierro hasta los 4 minutos y 6 segundos.