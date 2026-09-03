Muere un marroquí diabético de 17 años en un centro de acogida en Ceuta

Un menor marroquí de 17 años ha muerto en un centro de acogida de Ceuta. Así lo recogen fuentes policiales y sanitarias que apuntan a que la muerte podría haber sido consecuencia de la diabetes que padecía el joven y que estaban controlando las autoridades desde su llegada irregular a la ciudad.

El joven era insulino dependiente y estaba al día en todos los controles sanitarios, según detallan las fuentes consultadas por Europa Press. Al parecer, sufría picos de hiperglucemia e hipoglucemia y, supuestamente, un episodio de descontrol de la glucosa ha podido producir su fallecimiento. Los que dieron la voz de alarma al comprobar que no despertaba fueron sus compañeros de habitación en torno a las 7:00 horas de la mañana.

Por el momento, el cuerpo del menor será sometido a una autopsia que determine las causas de la muerte.

Detenida una mujer en Ceuta tras matar presuntamente a su primo, un migrante marroquí

Esta misma mañana una mujer española ha sido detenida en Ceuta tras matar, presuntamente, a su primo de origen marroquí tras una disputa familia en el interior de una vivienda. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la Policía Nacional han confirmado que eran primos.

La mujer, de origen magrebí, habría cogido un cuchillo en mitad de la discusión apuñalando a la víctima hasta provocarle la muerte. El fallecido es un joven marroquí de entre 25 y 30 años que estaba indocumentado en el momento de la agresión.

Además, se desconoce si se trata de un migrante llegado a Ceuta en la última crisis migratoria. No obstante, son varios los sindicatos policiales los que señalan que llegó a nado hace aproximadamente un mes y desde ese momento, se alojaba en casa de su prima.