El Ejército esperó más de diez horas en Ceuta mientras la Gendarmería marroquí dejaba pasar a los migrantes

La crisis migratoria que golpeó Ceuta el pasado 30 de julio dejó durante horas a los militares destinados en la ciudad autónoma preparados en sus cuarteles y a la espera de una orden que no llegaría hasta última hora de la tarde. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ofreció al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la participación del Ejército cuando la entrada masiva de migrantes ya había desbordado la frontera.

El despliegue militar no se autorizó hasta aproximadamente las 20:30 horas, más de doce horas después de que comenzaran las entradas masivas. Para entonces, los efectivos militares llevaban alrededor de diez horas preparados para intervenir.

Según fuentes conocedoras de los hechos, se produjeron al menos dos conversaciones entre Robles y Marlaska durante aquella jornada. En la primera, la ministra habría planteado la posibilidad de activar a las Fuerzas Armadas para ayudar ante la situación que se estaba produciendo en la frontera, una propuesta que no recibió el visto bueno del ministro del Interior.

No fue hasta pasadas las ocho y media de la tarde cuando se dio la orden a la Comandancia General de Ceuta para activar el despliegue. Los primeros militares salieron del acuartelamiento García Aldave, entre ellos efectivos de La Legión.

Un despliegue muy limitado

La activación, sin embargo, estuvo muy lejos de la capacidad militar disponible en la ciudad. De los alrededor de 3.000 militares destinados habitualmente en Ceuta, se movilizó un grupo táctico de unos 250 efectivos, según las fuentes consultadas.

Su misión tampoco fue impedir las entradas en la frontera. Los militares recibieron instrucciones para patrullar las calles como medida disuasoria y prestar apoyo dentro de las funciones que se les encomendaron. No recibieron la orden de detener a quienes estaban cruzando ni de expulsarlos.

Esta diferencia resulta especialmente relevante al comparar la actuación de 2026 con la crisis migratoria de mayo de 2021. Entonces, el Ejército fue desplegado con rapidez y recibió la misión de impedir nuevas entradas y apoyar el control de quienes ya habían accedido a territorio español.

En aquella ocasión también se utilizaron medios militares en la zona fronteriza y en la playa del Tarajal para contener la llegada de personas procedentes de Marruecos.

La diferencia con 2021

Aunque los tiempos de activación pueden guardar similitudes, las circunstancias fueron sustancialmente distintas. En 2021 no existían, según la información conocida entonces, los avisos previos que han salido a la luz en relación con la crisis de este año.

La propia ministra de Defensa ha defendido que los servicios de inteligencia realizaron su trabajo y que existieron advertencias sobre la situación en Ceuta. Esta posición ha chocado con la mantenida públicamente por Marlaska, que ha insistido en que no existía ningún informe que permitiera anticipar una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.

Pedro Sánchez reconoció posteriormente que la Gendarmería marroquí permitió durante unas diez horas el cruce hacia Ceuta, aunque ha rechazado que existan pruebas de que Marruecos planificara o ejecutara el asalto.

El informe policial conocido esta semana sitúa además lo ocurrido en términos especialmente graves. Los investigadores describen los hechos como una "violación masiva de la soberanía territorial de España" y señalan que durante la jornada el despliegue policial marroquí era sensiblemente inferior al habitual.