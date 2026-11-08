ARMA DE FUEGO
Tragedia en Albacete: Dos detenidos tras matar a tiros a un hombre de 55 años
La víctima ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Albacete donde ha perdido la vida horas más tarde.
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Dos hombres han sido detenidos este domingo tras matar a tiros a un varón de 55 años en una vivienda de Albacete. Según han informado fuentes policiales, la víctima habría sufrido una agresión con un arma de fuego.
Los hechos han ocurrido a las 04:30 horas de esta madrugada cerca de la Plaza Ave María de Albacete capital, cuando el 112 ha recibido una llamada alertando del suceso. Inmediatamente después se han trasladado hasta allí efectivos de la Policía Local y Nacional, y un equipo sanitario de UVI. Al comprobar que todavía tenía pulso, lo han trasladado al Hospital de Albacete donde ha perdido la vida horas más tarde.
Por el momento hay dos personas detenidas y están siendo investigadas por lo sucedido.
Muere un joven en una reyerta en Huelva
Este mismo fin de semana, ocurría un suceso similar pero esta ves en Isla Chica, Huelva, donde un joven perdía la vida en la madrugada de este sábado durante una reyerta entre varios jóvenes. Además de la víctima mortal, varias personas resultaron heridas.
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Los hechos ocurrieron cerca de las 03:40h de la madrugada, cuando el 112 recibía un aviso alertando de una pelea en la calle Conde de López Muñoz, cerca de la Plaza Perlita de Huelva. Inmediatamente después, un equipo sanitario llegó hasta el lugar de los hechos y se encontró al joven ya sin vida.
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