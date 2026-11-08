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ARMA DE FUEGO

Tragedia en Albacete: Dos detenidos tras matar a tiros a un hombre de 55 años

La víctima ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Albacete donde ha perdido la vida horas más tarde.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Dos hombres han sido detenidos este domingo tras matar a tiros a un varón de 55 años en una vivienda de Albacete. Según han informado fuentes policiales, la víctima habría sufrido una agresión con un arma de fuego.

Los hechos han ocurrido a las 04:30 horas de esta madrugada cerca de la Plaza Ave María de Albacete capital, cuando el 112 ha recibido una llamada alertando del suceso. Inmediatamente después se han trasladado hasta allí efectivos de la Policía Local y Nacional, y un equipo sanitario de UVI. Al comprobar que todavía tenía pulso, lo han trasladado al Hospital de Albacete donde ha perdido la vida horas más tarde.

Por el momento hay dos personas detenidas y están siendo investigadas por lo sucedido.

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