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Detienen el desahucio de un edificio en Manresa que había sido ocupado por PAHC este sábado

La Sareb retiró la denuncia tras constatar que había vulnerables en su interior.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detienen el desahucio de un edificio en Manresa que había sido ocupado por PAHC este sábado | Europa Press

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Juan Manuel M. Lardón | Antena 3 Noticias
Publicado:

El desahucio de un edificio en Manresa, Barcelona, se ha paralizado después de que el propietario del inmueble, la Sareb, haya manifestado su voluntad de "ceder el uso de la propiedad".

El edificio estaba siendo ocupado por la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages desde este pasado sábado. El desalojo comenzó este domingo a primera hora de la mañana, momento en el que la policía sacó a las cinco familias con hijos y los activistas que se encontraban en el interior del bloque.

Se detiene el desalojo al constatar que había familias vulnerables

No obstante, los Mossos anunciaron minutos después que detenían el desalojo porque el propietario del inmueble había retirado la denuncia tras constatar que había familias vulnerables, por lo que en ese momento se iniciaron los trámites para cederlo a la Generalitat.

Durante la actuación policial se detuvo a una persona acusada de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad ya que la operación policial provocó tensión y cargas puntuales cuando agentes de los Mossos intentaron sacar a los activistas que estaban dentro del bloque.

El edificio llevaba 10 años abandonado

Tras el operativo, Martí de las Heras, portavoz de PAHC denunció ante los medios que a tres días de la convocatoria de la huelga general (11 de noviembre) se tengan que estar "partiendo la cara contra la policía para que la vivienda deje de ser un negocio". Durante la noche se llegaron a manifestar hasta 150 personas.

El bloque de edificios llevaba más de 10 años vacío cuando este mismo sábado PAHC decidió ocuparlo. Según informa la PAHC Bages, dentro del bloque hay una cincuentena de personas y varios niños.

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