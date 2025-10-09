La Guardia Civil investiga si los dos asesinatos de Lorca tienen relación: Dos muertos y tan solo una hora y media de diferencia

La localidad de Lorca, en la Región de Murcia, ha vivido dos asesinatos en los últimos días, los cuales desde un principio parecían tener una conexión. Esto no solo por la pequeña diferencia de una hora y media entre ambos asesinatos, sino también por los detalles que se van descubriendo según avanza la investigación. Por ello, la Guardia Civil no descarta la posible relación de los dos crímenes, uno ocurrido en el Cantal y otro en Ramonete.

¿Qué ocurrió en cada asesinato?

En el Cantal, un vecino fue abatido a tiros por un grupo de encapuchados. Tras esto, se identifica al fallecido como Giuliano Velo, un supuesto mafioso italiano de 67 años, investigado anteriormente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, Velo, se encontraba en libertad provisional tras pasar un año entre rejas acusado de narcotráfico a grandes niveles. Fue asesinado este martes a primera hora de la tarde en al puerta de su vivienda, donde llevaba años refugiado junto a su madre.

Poco tiempo después de este primer asesinato, un vecino de la diputación de Ramonete encontró el cuerpo sin vida de un hombre en el maletero de un Peugeot, aparcado frente a un bar de la pedanía lorquina. El hombre estaba maniatado y presentaba signos de violencia, mientras que el vehículo tenia marcas de disparos. Ante esto, la Benemérita se encuentra investigando la identidad de este segundo fallecido y si tiene algún tipo de relación con Velo.

Conexión entre los dos crímenes

Por el momento, se cree que ambos asesinatos se han producido por ajustes de cuentas, pudiendo tener como hilo conector a la mafia y el tráfico de drogas. Debido a que Giuliano era uno de los capos de la Mala del Brenta, conocida también como Mafia Veneciana, una organización criminal relacionada con varios asesinatos y con la venta de drogas. Por lo que se cree que los asesinatos proceden de algo mucho más complejo que aún deben investigar.

Un año difícil para la Región Murcia

El doble crimen ocurrido el pasado martes en Lorca se suma a otros dos registrados en la Región en lo que va de 2025. En mayo, la Guardia Civil encontró los cuerpos de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, dos desaparecidos desde el mes de diciembre del 2024, que fueron arrojados a tanque de aceite en una nave en Librilla. Se sospecha que ambos, procedentes de África, habían acudido a una cita por trabajo y al salir mal fueron asesinados por los empresarios. Tres meses después, en Mazarrón, hallaron el cuerpo de José Patricio Chango y Edwin Guillermo Cambal, ambos ecuatorianos, descuartizados y enterrados bajo una vivienda okupada. Estos casos conmocionaron a la región entera, al igual que lo hace el de Lorca, que teme que el crimen se descontarle en al ciudad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.