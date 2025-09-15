Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VÍDEO: dos toros destrozan brutalmente un coche al escapar del encierro en Guadalajara

Los toros se escaparon del recorrido y tras embestir a varios corredores, fueron a por el coche.

Cada año, con la llegada de las fiestas patronales, resurgen las críticas hacia los encierros en plena calle. Para muchos, estas celebraciones no solo representan un sufrimiento para los animales, sino que también un riesgo evidente para la seguridad de las personas y de las propiedades. El último ejemplo se vivió en Tendilla (Guadalajara), donde una situación descontrolada acabó en accidente.

Dos toros se escaparon del recorrido y embistieron un coche que estaba aparcado, destrozándolo en cuestión de minutos. Tras embestir a varios corredores, uno de los toros terminó desorientado, y en su huida, arremetió contra un coche. Con gran violencia, el animal comenzó a golpear la parte trasera del vehículo hasta destrozarla por completo. La fuerza de las embestidas fue tal que el toro no se detuvo hasta lastimarse un cuerno, lo que le provocó una herida con abundante sangrado.

