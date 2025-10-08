DURAS IMÁGENES | Un hombre mata a tiros a su yerno en Lleida

En Lleida, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 años por presuntamente haber matado a tiros a su yerno, que también formaba parte del cuerpo de la Policía de la Generalitat. El suceso ha ocurrido en plena calle en el barrio de Cappont de Lleida, cerca de la dónde vivía.

La víctima mortal tendría unos 40 años. Los servicios de emergencia se han desplazado a la vivienda de la víctima para atender a su viuda y a sus dos hijas. Ahora, se están investigando las circunstancias del homicidio, que estaría relacionado con un conflicto familiar.

"Me he asustado, me he asomado al balcón y he oído al menos tres disparos más. He visto a una persona en el suelo y al lado una persona mayor apoyada en el coche llamando por teléfono. Cuando ha venido la policía ha dicho, 'sí, he sido yo', y ha entregado una bolsa con una pistola dentro", ha explicado según recoge 'EFE'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.