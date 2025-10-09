Noticias de hoy, jueves 9 de octubre de 2025

La firma de la primera fase del plan de paz para Gaza, o la dimisión de la consejera de Salud de Andalucía, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 9 de octubre de 2025.

Firma del plan de paz

El Gobierno de Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta primera fase incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave.

Ha sido el propio Donald Trump quien ha anunciado el acuerdo. "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", dijo.

Dimite la consejera de Salud de Andalucía

Juanma Moreno ha confirmado la dimisión de la consejera de Sanidad por los errores en los cribados de cáncer. Una semana después de que estallara el escándalo, la Junta de Andalucía anuncia un plan de choque para hacer frente a esos fallos.

