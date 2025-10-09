Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 9 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 8 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 9 de octubre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La firma de la primera fase del plan de paz para Gaza, o la dimisión de la consejera de Salud de Andalucía, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 9 de octubre de 2025.

Firma del plan de paz

El Gobierno de Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta primera fase incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave.

Ha sido el propio Donald Trump quien ha anunciado el acuerdo. "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", dijo.

Dimite la consejera de Salud de Andalucía

Juanma Moreno ha confirmado la dimisión de la consejera de Sanidad por los errores en los cribados de cáncer. Una semana después de que estallara el escándalo, la Junta de Andalucía anuncia un plan de choque para hacer frente a esos fallos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Muere un mosso tiroteado por su suegro en plena calle en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 años por presuntamente haber matado a tiros a su yerno

Publicidad

Sociedad

Asesinato Lleida

VÍDEO: El momento de la detención del hombre de 78 años que habría matado a tiros a su yerno en Lleida

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 9 de octubre de 2025

Efemérides del 9 de octubre de 2025: ETA asesina a Luis Portero

Efemérides del 9 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Detenido por matar a tiros a su yerno
LLEIDA

DURAS IMÁGENES | Un hombre mata a tiros a su yerno en Lleida

Varios obreros en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).
Derrumbe Madrid

Laura, Jorge, Dambelé y Alfa, así eran las cuatro víctimas mortales tras el derrumbe del edificio en el centro de Madrid

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.
Lleida

Queda en libertad el padre acusado de violar a su hija en Lleida tras incumplir la orden de alejamiento

La esposa del acusado también ha presentado una denuncia por malos tratos que se habrían producido años atrás en Colombia.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 años por presuntamente haber matado a tiros a su yerno
Tiroteo

Muere un mosso tiroteado por su suegro en plena calle en Lleida

El autor de los disparos, ya detenido, es un hombre de unos 78 años que se ha entregado a los agentes. Los mossos investigan las causas del tiroteo.

A bola

El inquietante aviso de la alcaldesa de A Bola a sus vecinos ante el asesino múltiple: "No corráis riesgos innecesarios"

El cumpleaños eterno en un colegio de Javalí Viejo, Murcia, que quitó el sueño a los vecinos: tuvieron que intervenir los bomberos

El cumpleaños eterno en un colegio de Murcia que dejó sin dormir a los vecinos: tuvieron que intervenir los bomberos

Bridas, ojos tapados, sin comer ni beber: así fue el trato en la prisión israelí

La Flotilla denuncia el "maltrato" de Israel y la "pantomima" del gobierno español: "Nos ataron con bridas y nos llevaron hasta la prisión"

Publicidad