Vídeo: Un toro embolado rompe una valla y se escapa al monte en un municipio de Catellón
El animal ya ha sido localizado, sedado y trasladado a una zona accesible.
El pánico asoló el municipio de Jérica, en Castellón, después de que un toro embolado rompiese el vallado y se escapase del recinto taurino la noche de este sábado durante las fiestas en honor a la Divina Pastora. El animal corrió hasta una zona de monte, cercana al pueblo. Tras intensas horas de búsqueda, ha sido localizado, sedado y trasladado a una zona accesible.
Desde el Ayuntamiento de Jérica agradecieron la colaboración vecinal y la labor de los Cuerpos de Seguridad. "Un fuerte abrazo a la ciudadanía", expresaron.
La situación ya está completamente controlada. Sin embargo, debido a este incidente, la entrada de toros, programada a las 14:00 horas, ha quedado suspendida y los festejos taurinos se reanudarán más tarde en una plaza portátil cerrada.
