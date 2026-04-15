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Un tiroteo a plena luz del día en Barcelona deja un herido grave

El agresor, o agresores, efectuaron varios disparos e impactaron en el cuello de la víctima, dejándolo en estado crítico en plena vía pública.

Inmediaciones del parque de Diagonal Mar de Barcelona

Inmediaciones del parque de Diagonal Mar de BarcelonaAntena 3 Noticias

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Un hombre ha resultado gravemente herido tras recibir varios disparos mientras se encontraba en la terraza de un bar, en las inmediaciones del parque de Diagonal Mar, en Barcelona. El suceso, ocurrido en torno a las 15.50 horas, ha generado alarma entre los vecinos y transeúntes de esta zona próxima a la playa, muy frecuentada y con varios centros escolares en sus alrededores.

Según las primeras informaciones, la víctima estaba consumiendo en el establecimiento cuando fue atacada por la espalda de forma repentina. El agresor, o agresores, efectuaron varios disparos, algunos de los cuales impactaron en el cuello, dejándolo en estado crítico en plena vía pública. Testigos presenciales alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar en cuestión de minutos.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital del Mar, donde ingresó en estado crítico. No obstante, fuentes hospitalarias han confirmado posteriormente que su evolución es favorable dentro de la gravedad y que, en estos momentos, se encuentra estable.

Posible ajuste de cuentas

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. Por el momento, no se han producido detenciones, aunque los investigadores trabajan con la hipótesis de que en el ataque podrían haber participado hasta tres personas. Entre las líneas de investigación, cobra fuerza la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a entornos criminales.

Tras el suceso, la policía acordonó la zona para facilitar el trabajo de los equipos de investigación y recoger pruebas que permitan identificar a los responsables. Asimismo, los agentes han tomado declaración a varios testigos que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos, con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque.

El incidente ha vuelto a poner el foco en la seguridad en espacios públicos de la ciudad, especialmente en áreas concurridas durante el día.

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