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Encuentran un cuerpo sin vida cerca del Hospital del Sur en Arona, Tenerife

Un ciudadano dio el aviso a la Policía tras ver el cadáver en plena calle.

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Imagen de un coche de la Guardia Civil Europa Press

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El cuerpo sin vida de una persona, todavía sin identificar, ha sido localizado este domingo cerca del Hospital de El Mojón, en Arona, Tenerife.

Un ciudadano avisó a la Policía tras ver el cadáver en la calle

Han sido los agentes de la Guardia Civil quienes han encontrado el cuerpo, aunque estos fueron avisados previamente por un ciudadano que caminaba por la zona y que se percató de que había un cadáver cerca del complejo sanitario de El Mojón.

Tras notificárselo a la Policía Local del municipio sobre las 9:00 de la mañana, los agentes se presentaron en el lugar. La Benemérita, por su parte, detalla que todavía está pendiente la identificación del cuerpo y están a la espera de los resultados de la autopsia que determinen las causas de la muerte.

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