Muere el conductor de una carretilla portacontenedores tras caer al mar en Pontevedra

Un hombre ha fallecido este domingo después de que la máquina portacontenedores que conducía se precipitara al mar desde el muelle de Ferrazo, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 12:46 horas, momento en el que Salvamento Marítimo ha recibido el aviso alertando de la caída del vehículo y de su ocupante al agua.

Hasta el lugar se ha desplazado la embarcación de rescate Salvamar Pollux, una embarcación de Gardacostas, y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Los equipos de emergencia han localizado y revisado inicialmente el vehículo sumergido en el agua, pero no han encontrado en su interior al conductor. Los buzos han continuado con las labores de búsqueda en las aguas del puerto, hasta que han localizado el cadáver minutos después en la zona portuaria.

Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida. Las circunstancias en las se ha producido la caída al mar están siendo investigadas.

Mueren dos mujeres tras caer su coche al mar en el puerto de Algeciras

El pasado mes de septiembre ocurría una noticia similar, pero esta vez en el puerto de Algeciras, en Cádiz, donde dos mujeres de 71 y 43 años perdían la vida después de que el turismo en el que viajaban se precipitara al mar. En el vehículo viajaban otras dos personas, ambos varones, que consiguieron abandonar el coche antes de que quedara completamente sumergido.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 00.30 horas, cuando los cuatro ocupantes se encontraban en las instalaciones portuarias para tomar un ferry con destino a Tánger. Según las primeras informaciones, habían completado los trámites previos al embarque y se encontraban en la zona habilitada a la espera de acceder al buque.

La caída se produjo mientras el turismo se encontraba en la zona de embarque. Tras precipitarse al mar, el vehículo quedó bajo el agua con sus ocupantes en el interior.

La situación fue especialmente complicada para las dos mujeres, que no pudieron abandonar el automóvil antes de que quedara sumergido.