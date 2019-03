Tiempo veraniego para este fin de semana

El último fin de semana de la primavera viene con calor, algo que permitirá disfrutar de la playa. Ya se empiezan a notar las temperaturas veraniegas en zonas de Murcia y Valencia, allí el termómetro ha alcanzado los 34 grados.

Cuando más se note la subida de los termómetros será por la noche, las mínimas llegarán a los 20 grados, 3 más que en los últimos días. Para combatir el calor habrá que abrir las ventanas mientras dormimos.



También se han sobrepasado los 30 grados en Sevilla, así que para soportarlo lo mejor es buscar un poco de humedad en la calle y sombra en las casas. Los registros están siendo muy similares en Granada.



Sin embargo el calor no solo está en el sur de España, en el valle del Ebro también ha habido registros mayores de 35 grados. Para disminuir el sofoco lo mejor es beber mucha agua y no exponerse directamente al sol.



No obstante, en Santiago de Compostela el agua ha sido la protagonista. En Galicia las temperaturas han experimentando un descenso y por ello se han visto las playas coruñesas vacías.



En Asturias se encuentran en alerta por viento. Precisamente el noroeste peninsular será el único lugar que se libre este fin de semana en las temperaturas veraniegas que se impondrán con fuerza en el resto del país.