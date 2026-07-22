Una testigo revela que las rutas por el barranco formaban parte de la terapia familiar de los Andic

El caso Andic vuelve a estar en el foco tras el testimonio de una intérprete británica que mostró a Jonathan Andic la ruta de Montserrat por donde se despeñó su padre, por encargo de la psicóloga familiar.

La testigo ha declarado únicamente ante los Mossos d'Esquadra, admitiendo que acompañó a Andic a hacer la excursión por las cuevas de salitre de Collbató, Barcelona, una semana antes de que el fundador de Mango muriera tras caer desde unos 100 metros de altura.

La psicóloga no está colegiada

La psicóloga, que no está colegiada, dirigía una terapia psicoanalítica para mejorar la relación entre el empresario y sus hijos en la que, según reconoce la defensa, había potenciado "cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento".

En el marco de esta terapia sitúa la defensa el mensaje que el investigado envió a su padre meses antes de morir en el que confesaba que no le extrañaba que el empresario lo viera capaz de matarlo.

En las sesiones con la psicóloga, se trabajaba ese concepto de muerte del padre como símbolo del deseo de Jonathan Andic de librarse de las ataduras emocionales respecto a su padre y también de las materiales.

Colaboró con excursiones a la naturaleza

La intérprete británica que ahora ha acudido a declarar ante los Mossos d'Esquadra ha reconocido que colaboraba en ocasiones con la psicoterapeuta proponiendo excursiones en la naturaleza donde los implicados en terapias familiares o de relaciones personales pudieran tratar conflictos vinculados a su relación.

Lo hizo el día 7 de diciembre de 2024, siete días antes de la muerte de su padre y la primera de las ocasiones en que Jonathan Andic admite que acudió a Collbató.

La jueza deberá citar en el juzgado a la nueva testigo para que declare ante la Fiscalía y la defensa que aún no ha tenido acceso al atestado de Mossos, aunque no tiene previsto señalar nuevas declaraciones hasta el próximo mes de septiembre.

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