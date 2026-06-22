La jueza del caso Andic cita como testigos a la terapeuta, a las dos hijas del empresario y a su pareja

La jueza que está investigando la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha citado como testigos a la terapeuta, al consejero delegado de la marca y a las dos hijas del empresario. Además, ha ordenado una reconstrucción de su caída y que se recabe su historial médico al completo.

En un auto, adelantado por el diario 'La Vanguardia' y posteriormente divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell acuerda varias de las diligencias que le solicitó la Fiscalía, en la causa en que se investiga por homicidio a Jonathan Andic, primogénito del fundador de Mango.

De momento, la jueza no ha aceptado otras de las diligencias que le planteó la Fiscalía siendo algunas de ellas la incautación de los dispositivos electrónicos de Jonathan Andic, al considerar que no están "suficientemente justificadas".

Los mensajes de los Andic con la terapeuta

La juez acuerda, en una fecha todavía por concretar, la testifical de la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien Isak Andic y su hijo intercambiaron varios mensajes. Según la magistrada, esos mensajes acreditaban la mala relación que existía entre ambos.

En uno de esos mensajes, incluidos en los informes policiales, Jonathan recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguró: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". Para la defensa del hijo de Isak Andic, esto sería una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas.

En otro mensaje, esta vez de mayo de 2024, la psicoterapeuta recordó al fundador de Mango que en una de las sesiones había comentado que estaba pensando en "desheredar" a su primogénito, un aspecto que la jueza sitúa como uno de los indicios de homicidio por la "obsesión" que Jonathan tenía por el dinero.

De hecho, la jueza pidió a los Mossos que investigaran si en el homicidio pudieron intervenir terceras personas y concretamente, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar.

Las hermanas aseguran que la relación padre-hijo era "buena"

La jueza también ha acordado la comparecencia como testigos de las dos hijas de Isak Andic, Sarah y Judith, así como del consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, la secretaria de los Andic y la pareja del fundador de Mango cuando éste se despeñó mortalmente en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024.

Ante los agentes, Sarah ya habló de la buena relación entre su padre y Jonathan destacando que nunca les vio discutir. Además, detalló que su hermano no tenía "una obsesión por el dinero".

Por otro lado, Judith Andic testificó que la relación entre ambos "era buena", aunque alguna vez tuvieron "algún rifirrafe pero nada grave". Judith Andic también afirmó que su padre tenía la intención de crear una fundación, por lo que reunió a los tres hijos y aseguró que su padre "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan".