Efemérides de hoy 22 de julio 2026: ¿Qué pasó el 22 de julio?

El 22 de julio de 1955, nace el actor estadounidense Willem Dafoe. Sexto de ocho hermanos, hijo de médico cirujano y enfermera. El intérprete comenzaría sus estudios en arte dramático en la Universidad de Wisconsin, pero los abandonaría para poder desplazarse a Nueva York, donde cofundaría la compañía de teatro vanguardista The Wooster Group. Consiguió el papel de extra en el que sería su debut cinematográfico, 'La puerta del cielo' (1980), aunque el director de la película, Michael Cimino, le despediría por reírse en exceso a causa de un chiste que alguien le contó en el set. Todas las escenas en las que aparecía fueron eliminadas del corte final. El reconocimiento de su capacidad actoral llegaría tras el estreno de 'Platoon' (1986) de Oliver Stone, en la que interpretó al sargento Elias Grodin. Aunque su rol era menor, Dafoe protagonizó una de las secuencias más emblemáticas de la historia del cine bélico. Esa actuación le sirvió para ser nominado por primera vez a los Premios Oscar como mejor actor de reparto.

Entre su filmografía podemos encontrar películas comerciales como 'Spider-man' (2002) de Sam Raimi, personificando al famoso villano de los cómics el Duende Verde; o de corte más independiente como 'The Florida Project' (2017).

Un 22 de julio, pero de 1934, el FBI abate a tiros al gánster John Dillinger, el enemigo público número uno de Estados Unidos por aquel entonces. La inteligencia estadounidense había conseguido un soplo gracias a Anna Sage, una madame que tenía conexiones con el círculo más cercano de Dillinger. El operativo estuvo bajo la dirección del agente Melvin Purvis. El objetivo era pillar por sorpresa a Dillinger después de que saliera del cine. Purvis encendió un puro, la señal para que los agentes bajo sus órdenes cercaran el recinto y realizaran el arresto. Al notar la presencia policial, el gánster trató de salir a la fuga. No pudo llegar muy lejos. El gánster fue acribillado, los agentes alegaron que abrieron fuego en el momento que vieron a Dillinger tratar de sacar su pistola. El enemigo público número uno estaba muerto.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de julio consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de julio?

1894.- Finaliza la primera carrera automovilística de la historia entre París y Rouen.

1921.- El 'Desastre de Annual' en el protectorado de Marruecos. Derrota española ante los rifeños de Abd-el-Krim, con 10.000 soldados españoles muertos.

1941.- Empieza a emitir la emisora Radio España Independiente, 'La Pirenaica', desde Moscú.

1946.- 91 muertos y 46 heridos en el atentado de terroristas judíos contra el hotel 'Rey David' de Jerusalén.

1973.- Luis Ocaña gana el Tour de Francia.

1977.- Inauguración de las primeras Cortes de la democracia. El rey Juan Carlos reconoce la soberanía del pueblo español.

1987.- El marroquí Said Aouita establece el récord mundial de 5.000 metros (12:58.39) en Roma. Primera vez por debajo de 13 minutos.

1993.- Lanzado el Ariane IV que transporta el Hispasat 1B, segundo satélite español de telecomunicaciones.

1999.- Microsoft lanza el Internet Messenger, su servicio de mensajería instantánea.

2003.- EE. UU. mata en un ataque contra Mosul a los dos hijos de Sadam Husein, Quday y Uday.

2012.- El disidente cubano Oswaldo Payá fallece en accidente de circulación en el oriente de la isla.

¿Quién nació el 22 de julio?

1478.- Felipe I, 'el Hermoso', rey consorte de Castilla.

1932.- Óscar de la Renta, diseñador dominicano.

1934.- Gemma Cuervo, actriz española.

1939.- Terence Stamp, actor británico.

1946.- Mireille Mathieu, cantante francesa.

1960.- Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora de moda española.

1963.- Emilio Butragueño, exfutbolista español.

¿Quién murió el 22 de julio?

1972.- Max Aub, escritor español.

1983.- Rodolfo Llopis, político español y ex secretario general del PSOE en el exilio.

1998.- Antonio Saura, pintor español.

2001.- Indro Montanelli, periodista e historiador italiano.

2011.- Linda Christian, actriz de origen mexicano.

2019.- Li Peng, ex primer ministro chino.

2025.- Ozzy Osbourne, cantante británico.

¿Qué se celebra el 22 de julio?

Hoy, 22 de julio, se celebra el Día Mundial del Cerebro.

Horóscopo del 22 de julio

Los nacidos el 22 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 22 de julio

Hoy, 22 de julio, se celebra santa María Magdalena y san Vandregisilo de Fontenelle, Cirilo, Teófilo y Platón.