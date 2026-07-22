Hallan muerto al joven de 23 años desaparecido desde el domingo en la desembocadura del río Miño

Una embarcación de la Comandancia Naval del Miño ha localizado el cuerpo sin vida del joven de 23 años que permanecía desaparecido desde el pasado domingo, cuando fue arrastrado por la corriente en la desembocadura del río Miño.

El suceso ocurrió en la zona de Seixas, en el municipio portugués de Caminha, donde el joven se encontraba con cinco amigos. Fueron ellos quienes dieron la voz de alarma sobre las 14:40 horas del domingo (13:40 en Portugal), después de que desapareciera en el agua. A partir de ese momento, las autoridades portuguesas activaron un amplio dispositivo de búsqueda por el río y sus márgenes.

Las labores de rastreo, coordinadas entre Portugal y España, se prolongaron durante varios días hasta que el cadáver fue localizado este miércoles por una embarcación de la Comandancia Naval del Miño, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

En el operativo participaron efectivos de la Polícia Marítima de Caminha, del proyecto SeaWatch, de los Bomberos Voluntarios de Caminha y Vila Nova de Cerveira, así como una embarcación del NRP Río Miño y varias embarcaciones particulares.

Desde Galicia también se desplegaron numerosos medios, entre ellos una embarcación de la Armada Española, Salvamento Marítimo, el helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, los Bomberos de O Baixo Miño, el GES de A Guarda, la Guardia Civil y Protección Civil de O Rosal.

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