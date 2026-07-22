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Noticias de hoy, miércoles 22 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 22 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 22 de julio de 2026

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Los incendios en España, la comparecencia de Narbona o la guerra en Irán, entre las noticias más destacadas de este miércoles 22 de junio de 2026.

Activos los fuegos

No dan tregua los incendios en nuestro país. El de la Mierla, en Guadalajara, ha arrasado más de 30.000 hectáreas, dejando más de 1,200 evacuación y más de una decena de municipios confinados. A pesar de que ha entrado en fase de estabilización, sigue activo. Este miércoles, Pedro Sánchez y Page visitarán las zonas afectadas.

Por otro lado, el que más preocupa es el de Ejulve, en Teruel que sigue activo. Ya ha afectado a 1.400 hectáreas aunque su avance se ha ralentizado. Varios municipios han sido desalojados afectando a cerca de 300 personas, mientras siguen los trabajos para sofocar las llamas. La UME se ha desplazado hasta allí por la complejidad de la zona.

Caso Leire

El Partido Popular ha citado a las 10:00 horas a Cristina Narbona. La presidenta del PSOE comparecerá en el Senado para explicar su conocimiento en el caso Leire, ya que en la Audiencia Nacional aseguró no conocer la trama.

La presidenta socialista deberá aclarar su relación y contactos con Leire Díez, el conocimiento que tuvo sobre las actuaciones que investiga la comisión y el contenido de las conversaciones que aparecen reflejadas en los informes de la UCO y si trasladó esa información a la dirección del PSOE.

Trump e Irán

Se trata de la última amenaza de Trump, que ahora tiene como objetivo un supuesto bunker nuclear ubicado en la llamada Montaña del Pico, avanzando que lo atacará "muy pronto". El republicano ha respondido de esta forma tras ser preguntado sobre si considera que el Gobierno iraní ha desplazado centrifugadores nucleares a ese lugar.

Homenajes futbolistas

Dos días después de ganar el Mundial, los jugadores regresan a sus ciudades natales. Muchos de ellos han sido muy bien recibidos, es el caso de Fabián y Gavi, que en su localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, han recibido su peso en tomates. Al igual que Mikel Merino que ha sido homenajeado en Pamplona.

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El incendio de La Mierla ya es el más grave de la historia de Castilla-La Mancha

Un helicóptero durante las labores de extinción del incendio en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). E

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El fuego de La Mierla entra en fase de estabilización, pero los vecinos de Soria continúan evacuados por el humo. El incendio declarado en Brieva, Segovia, también evoluciona favorablemente al igual que el de Ejulve, en Teruel.

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