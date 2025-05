El taxista atacado por el joven abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria: "Por lo menos estoy vivo, vino a matarme"

"Estoy vivo", comienza diciendo Ramón, el taxista atacado por el joven abatido a tiros por la Policía Nacional este sábado en el aeropuerto de Gran Canaria.

Todavía con el susto en el cuerpo, Ramón nos relata que el joven se subió a su taxi en la puerta de salidas internacionales del aeropuerto y le pidió que lo llevara a Las Palmas de Gran Canaria, a unos 30km de distancia. Al taxista no le inspiraba confianza y como ya le han robado varias veces, le pidió el dinero de la carrera por adelantado. Fue entonces cuando el joven empezó a ponerse agresivo: "Empezó a decirme que la gente lo tenía harto. Diciéndome que apagara la cámara del taxi", explica Ramón.

Al ver que no quería darle el dinero y que comenzaba a alterarse, el taxista le pidió que se bajara del coche o que si no llamaría a la policía: "No se quería bajar. Lo intenté sacar fuera, me metió un cabezazo y un puñetazo y sacó de la mochila un cuchillo de esos de carnicero". Al ver el cuchillo, Ramón salió corriendo del taxi hacia la terminal para buscar ayuda y el chico empezó a perseguirlo por todo el aeropuerto: "La gente se metía por medio pero iba también contra la gente, no soltaba el cuchillo". En esa carrera por la terminal, Ramón se tropezó y gracias a eso el taxista asegura que salvó su vida: "Si me coge con ese cuchillo no lo hubiera estado contando hoy".

Tras atravesar a la carrera todo el interior del aeropuerto, el atacante salió al exterior y se dirigió a la parada de autobús donde fue interceptado por la Policía que trató de reducirlo. El joven estaba fuera de sí y atacó a uno de los policías que cayó al suelo. En ese momento se produjo el tiroteo. Primero varios disparos al aire y finalmente cinco balazos que impactaron en el cuerpo del joven de Gambia, provocándole la muerte. "El muchacho estaba con odio, algún problema había tenido o se tomó algo que no le sentó bien pero estaba muy agresivo", cuenta Ramón, todavía en estado de shock. "La policía hizo bien su trabajo porque le dieron el alto, tiros de aviso, pero el muchacho estaba loco, iba a por la policía también. Uno de los policías si no se llega a caer no lo hubiera estado contando", cuenta Ramón.

El taxista asegura que si no le llegan a disparar habría ocurrido una desgracia, y que lo que le ocurrió a él le podría haber pasado a cualquiera porque el joven "iba con malas intenciones".

Ha sufrido 3 atracos en 30 años de trabajo

El veterano taxista lleva más de 30 años trabajando y ha sufrido, con este, 3 atracos: "De los casos que me han pasado este es el peor porque ese muchacho venía a por mí a matarme sin yo hacerle nada", asegura.

"Bueno él no me atracó porque no me pidió dinero. Él lo que quería es que le llevara a Las Palmas y no lo quise llevar y se puso así de esa manera. Las intenciones de él no eran buenas", puntualiza. A las pocas horas del suceso, Ramón ya estaba trabajando de nuevo en su taxi en el aeropuerto: "Qué voy a hacer, en mi casa estoy peor, aquí está uno entretenido".

