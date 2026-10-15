Apuñalan a un médico del CAP de Torelló (Barcelona) en plena calle y por la noche

Los Mossos investigan el ataque en plena calle a un médico del CAP en Torelló. Según ha informado Nuria Parlon, consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, el ataque se produjo con un arma blanca y de noche y afortunadamente la vida del sanitario no corre peligro.

Parlon ha excrito en su perfil de X el siguiente mensaje: "Esta noche un médico del CAP de Torelló ha sufrido una agresión grave con arma blanca. No peligra su vida. La investigación está en marcha y @mossos trabaja para detener al agresor. Esta violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. No la toleramos, ni la normalizamos. Todo mi apoyo a la víctima. Confianza y respeto por la investigación de CME y en la justicia".

Entre las hipótesis que se han puesto sobre la mesa está la del robo aunque no se descarta ninguna vía.