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Apuñalan a un médico del CAP de Torelló (Barcelona) en plena calle y por la noche

Los Mossos han abierto una investigación, sobre la mesa está la hipótesis del robo, pero no se descarta ninguna otra posibilidad.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Los Mossos investigan el ataque en plena calle a un médico del CAP en Torelló. Según ha informado Nuria Parlon, consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, el ataque se produjo con un arma blanca y de noche y afortunadamente la vida del sanitario no corre peligro.

Parlon ha excrito en su perfil de X el siguiente mensaje: "Esta noche un médico del CAP de Torelló ha sufrido una agresión grave con arma blanca. No peligra su vida. La investigación está en marcha y @mossos trabaja para detener al agresor. Esta violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. No la toleramos, ni la normalizamos. Todo mi apoyo a la víctima. Confianza y respeto por la investigación de CME y en la justicia".

Entre las hipótesis que se han puesto sobre la mesa está la del robo aunque no se descarta ninguna vía.

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