Una técnica revolucionaria convierte una avispa velutina en espía para llegar al nido y eliminarlo

Se trata de una tecnología basada en radiotelemetría y se perfila como una solución revolucionaria en la lucha contra la avispa asiática o vespa velutina.

La amenaza de esta especie invasora es real. Primero para las propias personas: ya han causado decenas de muertes en los últimos años y el riesgo en determinadas zonas geográficas va a más. Por ejemplo en Galicia, quizá el territorio más afectado en España. Y, en segunda instancia, para los ecosistemas, en los que se instala alterando por completo su funcionamiento.

El incremento exponencial de esta especie de avispa tiene en jaque a los apicultores. Las velutinas acaban con colmenas enteras de abejas autóctonas.

Los apicultores no saben qué hacer para salvar a sus insectos de un asedio constante y demoledor, y la producción de miel se ve ya tremendamente afectada.

Un peligro real para las colmenas autóctonas

En medio de este escenario llega el Vespa Finder, un sistema desarrollado por la empresa neerlandesa Robor Nature, que ha escogido Galicia como primer punto en su aterrizaje en España precisamente por ser una de las regiones más castigadas por esta plaga.

A diferencia de los métodos tradicionales de control que se centran en paliar los efectos y tratar de capturar avispas, esta nueva herramienta ataca directamente a la raíz del problema, ya que llega a la localización exacta de los nidos para, posteriormente, terminar con ellos.

El funcionamiento consiste en atraer a un ejemplar, adherirle un diminuto transmisor y liberarlo para que actúe como espía. Gracias a la señal de radio que emite ese pequeño dispositivo, y mediante una aplicación móvil que procesa los patrones de vuelo previos, es posible rastrear al insecto de vuelta hasta su colonia. Una vez localizado el nido se elimina y con él a la reina, que es la verdadera manera de interrumpir un ciclo de reproducción exponencial.

Se atrae un ejemplar, se le adhiere un transmisor y se libera para seguirle hasta el nido

Se estima que cada nido destruye unos once kilos de insectos al año —en un porcentaje muy elevado abejas— y que cada colonia no tratada da origen a cuatro nuevos nidos en la temporada siguiente. Es una lucha titánica contra un pequeño gran enemigo que, cuanto más tiempo pase, más difícil nos va a poner las cosas.

Pese a la complejidad de la orografía gallega y su vegetación, la tecnología ha demostrado una alta efectividad, facilitando el hallazgo de numerosas colmenas en zonas rurales. Muchos profesionales de la apicultura ya han comenzado a notar los efectos positivos de esta metodología en el control de las poblaciones de la especie. Sin embargo, los costes de adquisición de los equipos, que oscilan entre los seiscientos y los dos mil cuatrocientos euros, suponen una barrera económica importante para los pequeños productores, por lo que lo que reclaman es una mayor implicación y apoyo financiero por parte de las administraciones públicas.

La vespa velutina prefiere zonas costeras y valles fluviales de baja altitud; tiene predilección por las temperaturas templadas y esto, unido a la abundancia de agua, hace que en las Rías Baixas y las áreas de Pontevedra y Vigo la situación sea ciertamente compleja.