Adif limita la velocidad en 28 kilómetros en la línea del accidente de Angrois por el estado de la vía

Adif limita de manera temporal la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, en la que se registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, tras avisos de maquinistas por el estado de la vía.

La reducción del máximo al que pueden circular los trenes por esta línea pasa de 300 a 220 kilómetrospor hora, "por defectos de geometría en aparatos de dilatación", en el tramo que va del punto kilométrico 56,200 al 84,200.

Desde Adif explican que se trata de una medida que responde al procedimiento de seguridad de la empresa ferroviaria, que se aplica "automáticamente" una limitación temporal de velocidad cuando existe una alerta por vibraciones como la que ha sido trasladado en esta línea.

Cuando los equipos de mantenimientos pueden, suele ser de noche, acuden a comprobar el estado de la vía. Es decir, los responsables de circulación de Adif avisan a mantenimiento y estos acuden cuando no hay trenes en servicio.

El accidente de Angrois

Hace 13 años, el descarrilamiento de un Alvia en esta línea se produjo en el punto kilométrico 84,413, al inicio de una curva, la de A Grandeira, en la que el maquinista debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora sin contar con el máximo sistema de seguridad, el 'ERTMS', que habría frenado el convoy en caso de fallo humano.

En aquel accidente murieron 80 personas y 143 resultaron heridas, a la vez que la jueza condenó tanto al maquinista como al ex director de seguridad de Adif, por imprudencia profesional grave, debido al exceso de velocidad y por la ausencia de un análisis de riesgo en ese tramo, respectivamente.

Restricciones transitorias

Las limitaciones temporales de velocidad (LTV), como las que se han activado esta semana en Cataluña y Valencia, son restricciones transitorias impuestas al límite máximo de velocidad de un tren en un tramo determinado por motivos de seguridad, según explica el Ministerio de Transportes.

"Es un procedimiento estándar que Adif implementa de manera regular como medida de precaución ante circunstancias coyunturales (intervenciones temporales en la infraestructura, circunstancias meteorológicas, detecciones de defectos en la vía...) y que se regulan en el artículo 1.5.1.10.2 del Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado en 2015", explica el departamento en un documento remitido a los medios de comunicación este jueves por la Delegación del Gobierno.

