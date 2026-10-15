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Este es el día en el que tendrás que hacer el cambio de hora en España: ¿se atrasa o se adelanta el reloj?

El nuevo cambio de hora volverá a marcar el calendario este otoño.

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Este octubre millones de personas en España tendrán que ajustar sus relojes durante la madrugada para adaptarse al horario de invierno.

  • La noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026 llegará el segundo cambio de hora del año en España.

En esta ocasión, los relojes se atrasarán una hora, por lo que a las 03:00 volverán a ser las 02:00.

Esto significa que se podrá dormir una hora más, aunque también traerá consigo una consecuencia que muchos notan desde los primeros días: anochecerá antes, algo característico del horario de invierno.

Para no confundirse, basta con recordar una regla sencilla:

En octubre el reloj se atrasa una hora: a las 03:00 serán las 02:00.

  • Se gana una hora de descanso esa noche.
  • Habrá más luz por la mañana y oscurecerá antes por la tarde.

Como ocurre cada año, el cambio se realiza de madrugada para minimizar el impacto sobre la actividad diaria, el transporte y otros servicios esenciales.

¿Será este uno de los últimos cambios de hora?

En los últimos años ha circulado en varias ocasiones la idea de que la Unión Europea eliminaría el cambio estacional de hora.

Aunque la propuesta llegó a plantearse y generó un intenso debate entre los Estados miembros, todavía no existe un acuerdo definitivo para poner fin a esta práctica.

De hecho, España mantiene publicado el calendario oficial de cambios de hora para los próximos años, lo que confirma que, al menos por ahora, esta medida seguirá aplicándose.

Conviene recordar algunos aspectos importantes:

  • El cambio de octubre da paso al horario de invierno.
  • El de marzo recupera el horario de verano.
  • Actualmente no hay una fecha fijada para eliminar definitivamente estos ajustes horarios.
  • Cualquier modificación futura deberá adoptarse de forma coordinada con el resto de países de la Unión Europea.

Mientras no haya una decisión común, los ciudadanos seguirán adaptando sus relojes dos veces al año.

El cambio de hora forma parte ya de la rutina de millones de personas, aunque continúe siendo objeto de debate.

Cada otoño vuelve la misma pregunta y, al menos por ahora, la respuesta sigue siendo la misma: en octubre el reloj se atrasa una hora.

Hasta que Europa tome una decisión definitiva sobre el futuro de esta medida, tocará seguir ajustando la hora y adaptándose, una vez más, a los días más cortos del invierno.

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