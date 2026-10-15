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Mueren dos ancianos tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga

Los fallecidos son una mujer de 82 años y un hombre de 91. Otros cuatro ancianos han resultado heridos.

Interior de un ascensor

Interior de un ascensor EP

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Una mujer de 82 años ha fallecido y un hombre de 91 han fallecido y otras cuatro personas de entre 68 y 86 años han resultado heridas tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores situada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se produjo sobre las 20:40 horas de este miércoles 14 de octubre, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

Acto seguido se activó de inmediato a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y a los servicios sanitarios del 061. Los operativos desplazados confirmaron que había seis personas atrapadas en el interior del ascensor, que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y evacuadas al hospital.

De los seis, una mujer de 82 años y un hombre de 91 han fallecido en el hospital. El resto de los heridos son dos mujeres de 69 y 78 años y dos hombres de 68 y 86, todos ellos evacuados al hospital de la Axarquía.

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