Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 15 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Finaliza un viaje histórico de los reyes a Ceuta y Melilla, mientras la precampaña electoral sigue adelante.

Óscar López

Los desahucios y la crisis de la vivienda siguen irrumpiendo en la precampaña. En la Mesa de Antena 3, Javier Chicote ha asegurado que el ministro Óscar López habría ordenado desahuciar a un inquilino de Muface que vive frente a la casa donde residía Maricarmen.

Pedro Sánchez en Bruselas

Pedro Sánchez viaja a Bruselas para participar en la reunión de líderes de la UE en la que rechazará, por considerarla inaceptable, la última propuesta presentada para el próximo presupuesto comunitario debido a los recortes que plantea.

Huelga educación

La marea verde invade las calles de Madrid. Según Delegación del Gobierno más de 20.000 personas se manifestaron por la educación. Por su parte, Ayuso denuncia que la huelga tiene un carácter político. Los profesores piden reducir el horario lectivo, bajar las ratios en las aulas y un aumento salarial.

El caso fragatas

El caso fragatas sigue coleando por las contradicciones en las que ha incurrido el gobierno. De incidente puntual ha pasado a patrullaje ordinario y después a suceso de seguridad nacional. El PP ha pedido a la jueza Tardón, que investiga el asalto masivo a Ceuta, que reclame información sobre el incidente entre buques militares marroquíes y españoles.

La pequeña Paula consigue entregar una carta a los reyes en su visita a Ceuta: "Por favor, solucionad el problema"

Paula, la niña que ha entregado una carta a los reyes en Ceuta

Publicidad

Sociedad

Fiscalía de Sevilla acusa de 2 delitos a 2 menores investigadas en el caso de Sandra Peña, la joven que se suicidó

La Fiscalía acusa a dos de las menores investigadas por acoso en el caso del suicidio de Sandra Peña

Cambio de hora

Este es el día en el que tendrás que hacer el cambio de hora en España: ¿se atrasa o se adelanta el reloj?

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.
Rami

Hallan en Sitges el cadáver de Rami, el niño desaparecido en Granollers

Interior de un ascensor
Andalucía

Mueren dos ancianos tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga

Efemérides de hoy 15 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 15 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 15 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Avispas, en una imagen de archivo
Avispa velutina

Una técnica revolucionaria convierte una avispa velutina en espía para llegar al nido y eliminarlo

La conocida como avispa asiática es una especie invasora que amenaza la población de abejas autóctonas. El Vespa Finder, que ya se prueba en Galicia, plantea una solución innovadora.

Cargas policiales durante las manifestaciones por la educación pública

Cargas policiales, detenidos y cortes de tráfico en la primera jornada de huelga por la educación pública en Madrid

Un grupo de jóvenes haciendo un picnic

El Informe de Riesgos futuros de 2026, elaborado por el Grupo AXA, concluye que las generaciones futuras vivirán peor que las actuales

Comisaría de Policía de Málaga

Clavan unas tijeras a un chico de 16 años en Málaga tras una discusión de tráfico

Publicidad