Noticias de hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Finaliza un viaje histórico de los reyes a Ceuta y Melilla, mientras la precampaña electoral sigue adelante.

Óscar López

Los desahucios y la crisis de la vivienda siguen irrumpiendo en la precampaña. En la Mesa de Antena 3, Javier Chicote ha asegurado que el ministro Óscar López habría ordenado desahuciar a un inquilino de Muface que vive frente a la casa donde residía Maricarmen.

Pedro Sánchez en Bruselas

Pedro Sánchez viaja a Bruselas para participar en la reunión de líderes de la UE en la que rechazará, por considerarla inaceptable, la última propuesta presentada para el próximo presupuesto comunitario debido a los recortes que plantea.

Huelga educación

La marea verde invade las calles de Madrid. Según Delegación del Gobierno más de 20.000 personas se manifestaron por la educación. Por su parte, Ayuso denuncia que la huelga tiene un carácter político. Los profesores piden reducir el horario lectivo, bajar las ratios en las aulas y un aumento salarial.

El caso fragatas

El caso fragatas sigue coleando por las contradicciones en las que ha incurrido el gobierno. De incidente puntual ha pasado a patrullaje ordinario y después a suceso de seguridad nacional. El PP ha pedido a la jueza Tardón, que investiga el asalto masivo a Ceuta, que reclame información sobre el incidente entre buques militares marroquíes y españoles.