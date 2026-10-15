Efemérides de hoy 15 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de octubre?

El 15 de octubre de 2021, el político conservador David Amess es asesinado por un terrorista fundamentalista islamista. Amess se encontraba en la iglesia de Leigh-on-Sea, en el condado de Essex, realizando un encuentro con los electores de su circunscripción. Ali Harbi Ali, un ciudadano británico de ascendencia somalí, acudió a la reunión haciéndose pasar por un vecino que se acababa de mudar. Ali consiguió concertar una cita con el político. Cuando accedieron al despacho, el terrorista asentó más de veinte puñaladas a Amess, asesinándolo.

Ali Harbi Ali era un joven que cayó en la red de la propaganda del Estado Islámico. No estaba integrado en una red terrorista, pero el contenido que consumió en internet fue suficiente para su radicalización. El criminal confesó haber cometido el crimen por venganza: Amess voto a favor de la intervenciones y bombardeos del Reino Unido sobre Siria en 2015.

Un 15 de octubre, pero de 2019, el coronel Myles B. Caggins III, portavoz de la alianza internacional contra el Estado Islámico, anuncia la retirada de tropas del noreste de Siria. La noticia ponía fin a la cooperación entre el ejército de la alianza y las milicias kurdas de la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó un día antes la decisión. La alianza estaba encabezada por el país norteamericano; su apoyo era clave para que las operaciones siguieran adelante.

La retirada dejó vía libre a Turquía para reanudar su ofensiva contra el pueblo kurdo, bajo la justificación de establecer una “zona segura” en la frontera. Paradójicamente, los kurdos solicitarían ayuda al régimen de Bashar al-Asad, el gobierno de Siria, permitiendo al ejército regular desplegar sus tropas por el noreste del país, zona controlada por las milicias kurdas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de octubre?

1815.- Napoleón llega a la Isla de Santa Elena, donde morirá seis años después.

1841.- El general Diego de León es fusilado en Madrid por su frustrado asalto al Palacio Real.

1924.- Se publica el Manifiesto del Surrealismo, de André Breton.

1946.- Se suicida en la cárcel de Nuremberg el mariscal alemán Hermann Goering.

1999.- El Tribunal Supremo condena al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable.

2004.- El Gobierno español aprueba el carnet por puntos con el fin de reducir los accidentes de tráfico.

2016.- Cerca de 200 países acuerdan en Kigali (Ruanda) la eliminación progresiva de los hidrofluorocarbonos, localizados en aires acondicionados y aerosoles.

2017.- Concluye la Misión de la ONU en Haití, creada tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide y reforzada tras el terremoto de 2010.

2019.- La coalición internacional confirma su retirada del noreste de Siria tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, en el mismo sentido.

2023.- Manuel Díaz González 'El Cordobés' se retira en la plaza de toros de Jaén, y su padre Manuel Benítez le corta la coleta.

2023.- Sonsoles Ónega gana el Planeta por 'Las hijas de la criada'.

¿Quién nació el 15 de octubre?

1775.- Alberto Lista, escritor y poeta español.

1869.- Francisco Largo Caballero, dirigente socialista español.

1920.- Mario Puzo, escritor estadounidense.

1925.- Aurora Bautista, actriz española.

1959.- Sarah Ferguson, aristócrata británica.

1972.- Carlos Checa, piloto de motociclismo español.

1994.- Sebastián Yatra, cantante colombiano.

¿Quién murió el 15 de octubre?

1865.- Andrés Bello, filólogo y escritor venezolano.

1917.- Mata Hari, espía neerlandesa.

1964.- Cole Porter, compositor estadounidense.

2006.- Antonio Alegre Cremades, pintor y académico español.

2012.- Norodom Sihanuk, exrey de Camboya.

2021.- Abel Rodríguez, actor cubano.

2024.- Antonio Skármeta, escritor chileno.

¿Qué se celebra el 15 de octubre?

Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos.

Horóscopo del 15 de octubre

Los nacidos el 15 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre, se celebran santa Teresa de Jesús y santa Magdalena de Nagasaki.