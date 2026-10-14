Cargas policiales, detenidos y cortes de tráfico en la primera jornada de huelga por la educación pública en Madrid

La defensa de la educación pública ha vuelto a las calles de Madrid. La primera jornada de huelga ha estado marcada por los incidentes registrados en la Universidad Complutense (UCM), donde la Policía Nacional ha cargado contra estudiantes y trabajadores que participaban en un piquete informativo en Ciudad Universitaria. Según fuentes policiales al menos cinco personas han sido detenidas y han resultado heridas varias personas, entre ellos dos agentes.

Los hechos se han producido durante la mañana, frente a las facultades de Ciencias Químicas y Ciencias Físicas, en un ambiente de tensión. La Policía acudió a la zona tras recibir avisos sobre manifestantes que estaban cortando el tráfico. Según la versión policial, algunos participantes intentaron rebasar el cordón de seguridad y se produjeron agresiones a los agentes. Desde las organizaciones estudiantiles denuncian, por su parte, una intervención desproporcionada.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado una investigación urgente sobre la actuación policial tras difundirse imágenes de las cargas. Ha advertido de que cualquier posible exceso deberá aclararse y, si se confirma, tendrá consecuencias.

¿Quiénes se manifiestan y qué reclaman?

La movilización reúne a docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, además de estudiantes, sindicatos y otros trabajadores del sector educativo. Alrededor de 65.000 profesores de enseñanzas no universitarias están llamados a secundar la huelga indefinida, convocada por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto con distintas plataformas educativas.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la reducción de las horas lectivas semanales (hasta 17 en Secundaria y FP y 22 en Infantil y Primaria), la bajada de las ratios por aula, el refuerzo de las plantillas y de la atención a la diversidad, mejores salarios y un plan de choque para la Formación Profesional.

Los convocantes denuncian el deterioro de los centros públicos y reclaman más financiación para garantizar una enseñanza de calidad. También se han sumado a la jornada la Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, que denuncian la falta de recursos económicos y el deterioro de las condiciones universitarias.

Calendario de las protestas

La huelga indefinida ha arrancado este miércoles, 14 de octubre, sin una fecha de finalización fijada. Las primeras jornadas concentran buena parte de las movilizaciones:

● Miércoles 14 de octubre: piquetes desde las 08:00 horas, concentración a las 12:00 en la Puerta del Sol y manifestación a las 18:00 desde Atocha hasta Sol.

● Jueves 15 de octubre: nuevos piquetes desde las 08:00 y concentración a las 12:00 frente a la Consejería de Educación.

● Viernes 16 de octubre: piquetes desde las 08:00, asamblea abierta en el Retiro a las 12:00 y otra manifestación a las 18:00 desde Atocha hasta Sol.

Estas convocatorias se enmarcan en una protesta que aspira a prolongarse hasta conseguir avances en las negociaciones. Por su parte, CSIF ha convocado tres jornadas de huelga, del 14 al 16 de octubre, con reivindicaciones centradas en los salarios, las plantillas y las condiciones laborales. Además seguirán haciendo paros parciales para seguir con las reivindicaciones y garantizar el desarrollo normal del curso.