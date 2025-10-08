Noticias de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 8 de octubre de 2025.

El derrumbe del edificio de la calle Hileras de Madrid, la intercepción de la segunda Flotilla rumbo a Gaza, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025.

Cuatro muertos en el derrumbe

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid este martes ha dejado cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecía desaparecidas.

Sobre las 3:00 horas de la madrugada los bomberos han localizado los dos últimos cadáveres entre los escombros del inmueble, ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se desplomó parcialmente pasadas las 13.00 horas del martes.

Interceptan la segunda embarcación

La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel ha denunciado que buques militares israelíes han interceptado algunas de sus embarcaciones durante la madrugada de este miércoles.

La Flotilla alertó a eso de las 2:38 horas en redes sociales de que ocho embarcaciones militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que al menos dos barcos fueron detenidos. Poco después, sobre las 3:00 GMT, aseguraron que el velero Milad fue también atacado e interceptado.

Detenido en Lleida el padre acusado de agredir sexualmente a su hija tras quebrantar la orden de alejamiento

Rescatan los cuerpos sin vida de las cuatro personas desaparecidas en el derrumbe del edificio en el barrio de Ópera de Madrid

Efemérides del 8 de octubre de 2025: Inauguración del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid

Efemérides del 8 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Una empleada y tres obreros, los desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Madrid

Estudio TALIS 2024

El profesorado español, entre los más satisfechos de la OCDE pero crítico con su formación

Murcia

Encuentran dos cadáveres con heridas por arma de fuego en diferentes lugares de Lorca, Murcia

Las hipótesis barajan que podría tratarse de un ajuste de cuentas. La Guardia Civil mantiene las diligencias secretas.

Un obrero que trabajaba en el edificio derrumbado en Madrid cuenta cómo lo ha vivido: "El primero en correr fui yo"

El operario asegura que el derrumbe se ha producido en el interior del edificio y que "la fachada está intacta".

El Gobierno aprueba el decreto que endurece los criterios de creación de universidades

'Amama' prepara una demanda colectiva por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

'Amama' alerta de varias mujeres que podrían haber muerto por los fallos en los cribados y denunciará al Servicio Andaluz de Salud

Una testigo relata el derrumbe del edificio en obras en Madrid: "Caía como un volcán"

