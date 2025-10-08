Noticias de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

El derrumbe del edificio de la calle Hileras de Madrid, la intercepción de la segunda Flotilla rumbo a Gaza, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025.

Cuatro muertos en el derrumbe

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid este martes ha dejado cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecía desaparecidas.

Sobre las 3:00 horas de la madrugada los bomberos han localizado los dos últimos cadáveres entre los escombros del inmueble, ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se desplomó parcialmente pasadas las 13.00 horas del martes.

Interceptan la segunda embarcación

La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel ha denunciado que buques militares israelíes han interceptado algunas de sus embarcaciones durante la madrugada de este miércoles.

La Flotilla alertó a eso de las 2:38 horas en redes sociales de que ocho embarcaciones militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que al menos dos barcos fueron detenidos. Poco después, sobre las 3:00 GMT, aseguraron que el velero Milad fue también atacado e interceptado.

